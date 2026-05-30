Gobierno destina RD$954.9 millones para evitar alzas mayores en los combustibles

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano dispuso un subsidio de RD$954.9 millones para mantener sin variación el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales en el mercado de los combustibles.

La institución explicó que la volatilidad registrada en los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) y sus derivados ha obligado a realizar ajustes en los precios locales. Como resultado, la gasolina premium y el gasoil óptimo aumentarán RD$4.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular subirán RD$2.00 por galón.

En contraste, varios combustibles experimentarán reducciones significativas. El avtur bajará RD$23.15, el kerosene RD$25.00, el fuel oíl #6 RD$9.77 y el fuel oíl 1%S RD$11.18 por galón, de acuerdo con la resolución emitida por el MICM.

Las autoridades destacaron que el Gobierno continúa absorbiendo una parte importante del costo real de los combustibles para evitar mayores incrementos a los consumidores. Actualmente se subsidian RD$16.97 por galón de GLP, RD$28.41 de gasolina premium, RD$47.81 de gasolina regular, RD$57.81 de gasoil regular y RD$61.43 de gasoil óptimo.

Asimismo, se informó que los subsidios acumulados destinados a los combustibles durante el presente año se acercan a los RD$18 mil millones, como parte de las medidas implementadas para mitigar los efectos de la crisis internacional y el conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional.

Para la semana comprendida entre el 30 de mayo y el 5 de junio, la gasolina premium se venderá a RD$335.10 por galón, la gasolina regular a RD$307.50, el gasoil regular a RD$259.80 y el gasoil óptimo a RD$287.10. Mientras tanto, el GLP permanecerá en RD$137.20 por galón y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico.

El MICM indicó que la tasa de cambio promedio utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$59.32 por dólar, según las publicaciones diarias del Banco Central, y reiteró que continuará monitoreando el comportamiento de los mercados internacionales para adoptar las medidas necesarias en beneficio de la población.

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