Tribunal favorece a Gonzalo Castillo con auto de no ha lugar y relanza aspiraciones para 2028

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – El exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, anunció que continuará trabajando con miras a las elecciones de 2028, luego de que la jueza Altagracia Ramírez le otorgara un auto de no ha lugar dentro del proceso judicial relacionado con presuntos actos de corrupción administrativa.

Tras conocerse la decisión, Castillo expresó su agradecimiento a Dios y manifestó que siempre confió en que la verdad prevalecería. El dirigente político sostuvo que durante todo el proceso defendió la transparencia de su gestión pública y reiteró que nunca cometió irregularidades durante su paso por la administración estatal.

“Voy con to’ para el 2028”, afirmó Gonzalo Castillo, dejando claro que mantiene sus aspiraciones políticas y que buscará continuar participando activamente en la vida pública nacional de cara a los próximos comicios presidenciales.

La decisión judicial también favoreció al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quien recibió igualmente un auto de no ha lugar. La magistrada concluyó que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sustentar una apertura a juicio en contra de ambos exfuncionarios.

Sin embargo, la situación fue distinta para Donald Guerrero, exministro de Hacienda, quien deberá enfrentar un juicio de fondo luego de que el tribunal determinara que existen elementos suficientes para que responda ante la justicia por los señalamientos formulados por el Ministerio Público.

La resolución representa un giro importante dentro de uno de los procesos judiciales de mayor repercusión en los últimos años, generando diversas reacciones en los ámbitos político y jurídico del país.

Con este nuevo escenario, Gonzalo Castillo vuelve a colocarse en el debate político nacional, reafirmando su intención de competir nuevamente por la Presidencia de la República y fortaleciendo su presencia dentro de las filas del PLD de cara al proceso electoral de 2028.

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