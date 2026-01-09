Banco Popular
Nacionales

Wellington Arnaud informa Acueducto Monción-Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, será inaugurado en las próximas semanas

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, informó que el nuevo acueducto múltiple de Monción y Sabaneta será inaugurado en las próximas semanas, luego de que se agote la etapa de prueba pautada para la semana que viene.

Durante un recorrido de supervisión, Arnaud destacó que la obra se encuentra en un 95 por ciento de ejecución y que pronto la gente de la zona contará con un servicio de agua potable de calidad.

«Oportunamente estaremos anunciando cuándo entregaremos la obra junto a nuestro presidente Luis Abinader», afirmó el funcionario.

Este acueducto beneficiará a unas 32,000 personas.

Con la entrega del mismo, el Gobierno cumple, una vez más, su promesa de no dejar a nadie atrás, mejorando la calidad de vida de la gente.

