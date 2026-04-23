Abinader y Carolina Mejía entregan el Malecón Deportivo como nuevo símbolo urbano de Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía inauguraron este jueves el Malecón Deportivo, una importante intervención urbana que convierte casi dos kilómetros del litoral sur en un moderno espacio destinado al deporte, la recreación y la convivencia ciudadana.

Durante el acto, el mandatario destacó que esta obra representa una transformación significativa para la capital, al recuperar espacios frente al mar que durante años estuvieron subutilizados y convertirlos en áreas funcionales para las familias, los jóvenes y los atletas dominicanos.

Abinader afirmó que este tipo de proyectos elevan la calidad de vida, fortalecen el uso del espacio público y proyectan a Santo Domingo como una ciudad más moderna, organizada y orientada al bienestar colectivo. Además, resaltó que estos espacios fueron construidos con recursos públicos y deben ser protegidos y preservados por toda la ciudadanía.

El jefe de Estado anunció también que el próximo 30 de mayo será inaugurada una pista especial cercana que servirá para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, además de las mejoras que continúan ejecutándose en instalaciones deportivas de la zona Este y el Centro Olímpico.

Por su parte, Carolina Mejía aseguró que el Malecón Deportivo constituye una obra sin precedentes para la ciudad y una apuesta directa por la reactivación urbana, la inclusión social y la calidad de vida, al reconectar a Santo Domingo con su frente marítimo.

La alcaldesa explicó que el proyecto nació tras escuchar las necesidades de jóvenes deportistas y usuarios del malecón, transformando esas solicitudes en una realidad concreta. Señaló que la obra busca fortalecer la convivencia familiar, impulsar el deporte y fomentar el sentido de pertenencia en los ciudadanos.

El nuevo espacio abarca 90,000 metros cuadrados y está organizado en cuatro zonas deportivas con estándares internacionales para disciplinas como fútbol, voleibol de playa, baloncesto 3×3, pádel y skateboarding. También cuenta con iluminación LED solar, videovigilancia, seguridad coordinada, área gastronómica, juegos infantiles y parqueos.

El diseño estuvo a cargo del arquitecto Luis Alejandro Pérez y la inversión total ascendió a RD$333 millones, consolidando una de las intervenciones urbanas más importantes de los últimos años en la capital dominicana.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, valoró la entrega anticipada de esta infraestructura, señalando que fortalece la preparación del país como sede de un evento internacional de gran magnitud y eleva los estándares organizativos de República Dominicana.

Monegro destacó que el Malecón Deportivo no solo servirá como escenario competitivo para disciplinas urbanas, sino que también representa una integración entre renovación urbana y desarrollo deportivo, demostrando la capacidad del país para organizar eventos de alto nivel.

Asimismo, recordó que esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe marcará el centenario de la justa deportiva, lo que convierte a Santo Domingo 2026 en una celebración histórica para toda la región.

Las competencias se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, con una inauguración oficial programada para el 24 de julio a las 7:00 de la noche, en un evento que reunirá a miles de atletas y visitantes de distintos países del continente.