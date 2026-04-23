EDENORTE mejora redes eléctricas en Las Almendras con inversión superior a RD$4 millones

Bartolo García

Sánchez Ramírez.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) continúa fortaleciendo la calidad del servicio energético en la región norte con importantes trabajos de rehabilitación de redes en la comunidad Las Almendras, ubicada en el municipio Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez.

La intervención tuvo como objetivo principal mejorar el suministro eléctrico en esta zona, mediante la modernización de componentes antiguos y la ampliación de la capacidad de distribución, garantizando un servicio más confiable para los residentes.

Como parte de los trabajos ejecutados, la empresa instaló cuatro transformadores, amplió y modernizó las redes de distribución eléctrica y colocó un total de 51 postes en diferentes puntos estratégicos de la comunidad.

Además, se realizó la instalación de 2.70 kilómetros de cableado de media tensión y otros 2.70 kilómetros de red tríplex, impactando directamente los sectores Calle Principal Las Almendras, El Canal, El Canal de La Bija y sus respectivas derivaciones.

La obra representó una inversión total de RD$4,226,137.64, beneficiando de manera directa a 125 clientes, quienes ahora cuentan con una mayor capacidad de respuesta ante la demanda energética y una reducción en las interrupciones del servicio.

EDENORTE destacó que esta intervención forma parte de su plan estratégico de modernización y fortalecimiento de redes, orientado a optimizar la distribución de energía y elevar la satisfacción de los usuarios en las distintas comunidades bajo su cobertura.

Con estas acciones, la empresa reafirma su compromiso con el desarrollo de las provincias del norte del país, impulsando mejoras sostenidas en la infraestructura eléctrica y contribuyendo al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento sostenible de las zonas intervenidas.