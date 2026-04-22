Wellington Arnaud fortalece su liderazgo en el PRM rumbo al 2028

Bartolo García

Santo Domingo.– Los resultados de la más reciente encuesta nacional de Red Estelar, correspondiente a abril de 2026, colocan a Wellington Arnaud como una de las principales figuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidando su proyección de cara a la candidatura presidencial de 2028.

De acuerdo con el estudio, Arnaud alcanza un 26.40 % de preferencia entre miembros y dirigentes del PRM como aspirante presidencial, posicionándose entre los competidores más fuertes dentro del escenario interno del partido oficialista.

La encuesta también lo sitúa en el primer lugar en niveles de confianza entre las bases del PRM, con un 27.8 %, reflejando una conexión sólida con la militancia y una cercanía que resulta determinante en los procesos de convención partidaria.

Estos resultados coinciden con recientes declaraciones ofrecidas por Wellington Arnaud durante su participación en el programa del comunicador Pablo McKinney, donde afirmó estar convencido de que obtendrá la victoria en la convención interna.

“Con 25 años ininterrumpidos de carrera política, y conforme a lo que percibo en este momento, estoy convencido de que voy a ganar la convención del partido. Así lo indican las señales que estamos viendo en el terreno”, expresó el dirigente político.

Arnaud también resaltó la importancia de la convención como mecanismo de unidad y transparencia dentro del PRM, asegurando que este proceso garantiza la participación de todos los sectores y el respeto a las normas democráticas del partido.

Según la ficha técnica, la encuesta fue realizada del 13 al 18 de abril de 2026 con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±2.7 %. Además, más del 87 % de los consultados respaldó la elección de candidatos mediante padrón partidario.

El estudio revela igualmente que un 88.20 % de los encuestados considera que es momento de un relevo en el liderazgo político nacional, abriendo espacio a nuevas figuras con respaldo real dentro de sus estructuras partidarias.

En ese contexto, Wellington Arnaud emerge como uno de los dirigentes mejor posicionados del PRM, combinando apoyo interno, confianza de la militancia y un discurso centrado en la unidad, el fortalecimiento institucional y la renovación política.