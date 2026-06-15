Periodista William Aish recibe homenaje por su aporte al béisbol y al periodismo deportivo

Bartolo García

SAN PEDRO DE MACORÍS.– El Comité Organizador del Torneo de Béisbol AA de San Pedro de Macorís y la Asociación de Béisbol de la provincia rindieron un emotivo homenaje al periodista deportivo William Aish, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a sus aportes en la promoción y difusión del deporte dominicano.

La distinción fue realizada durante el segundo partido de la serie final del campeonato, celebrado en el Estadio Tetelo Vargas, donde el comunicador recibió una placa de reconocimiento y tuvo el honor de realizar el lanzamiento de la primera bola ante la presencia de dirigentes deportivos, atletas y aficionados.

El reconocimiento estuvo encabezado por Miguel Ángel Marte, presidente del Comité Organizador, y José Cano, presidente de la Asociación de Béisbol de San Pedro de Macorís, quienes resaltaron el compromiso de Aish con el periodismo deportivo y su respaldo constante a las actividades que impulsan el desarrollo del béisbol en la provincia y el país.

Los organizadores destacaron que la labor desempeñada por el editor deportivo de El Nuevo Diario ha contribuido significativamente a proyectar los logros de atletas, equipos y eventos deportivos, fortaleciendo la cobertura y difusión de las principales competencias de la región Este.

Al agradecer la distinción, William Aish expresó su emoción por recibir un reconocimiento de la familia del béisbol petromacorisano y recordó los vínculos que forjó en la provincia durante sus inicios profesionales. “A esta provincia le debo mucho. Aquí me formé como periodista de béisbol y conocí a personas que me brindaron apoyo y amistad. Hoy quiero devolver algo de ese cariño a este pueblo”, manifestó.

La Asociación de Béisbol de San Pedro de Macorís valoró además el papel fundamental que desempeñan los periodistas deportivos en la promoción de los valores del deporte, así como en la difusión de iniciativas que contribuyen al crecimiento de las nuevas generaciones de atletas dominicanos.

La jornada deportiva también estuvo marcada por la emoción dentro del terreno de juego, donde Turpenes de Inocencia derrotó 4-3 a Santa Fe en un cerrado encuentro que se extendió por más de cuatro horas, dejando empatada 1-1 la serie final del Torneo de Béisbol AA de San Pedro de Macorís.