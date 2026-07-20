Wellington Arnaud da primer palazo para la construcción del acueducto Damajagua-Maizal, provincia Valverde

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para la construcción del acueducto Damajagua-Maizal, provincia Valverde, el cual beneficiará a unos 14,513 habitantes, con una inversión de RD$444, 601,681.6. La obra fortalecerá el servicio y cambiará la calidad de vida de los comunitarios.

Arnaud afirmó que este Gobierno ha provisto el agua potable a millones de hogares, con una visión integral, garantizando un mejor futuro para la gente.

« Si hay alguien que ha cumplido lo que ha prometido, sobre todo lo relacionado con agua potable y saneamiento, ese es el presidente Luis Abinader, que se ha ocupado de invertir los recursos necesarios para la ejecución de estas obras», expresó.

El proyecto, que da respuesta a una demanda histórica, beneficia a los sectores de Damajagua, Maizal, El Mango, Nuestra Señora de Fátima, Batey Libertad, El Palo y Ojo de Agua.

Contempla colocación de empalme, por medio de tubería de 36″, con el acueducto de la Línea Nororeste (Alino); rehabilitación del cárcamo de bombeo; línea de conducción y planta potabilizadora de filtración rápida con capacidad de 70 litros por segundo.

También línea de impulsión, construcción de depósito regulador de hormigón armado y rehabilitación del depósito regulador metálico, colocación de 23, 245 metros de redes de distribución y colocación de 3000 acometidas urbanas.

Al finalizar, Arnaud procedió con la juramentación formal de la comisión de veeduría integrada por la gobernadora, diputados, el alcalde, regidores y presidentes de juntas de vecinos, quienes velarán por el buen desarrollo de la obra.