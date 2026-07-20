Banco Popular destina el 41% de su cartera comercial al financiamiento de las mipymes

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, manteniéndose como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector, con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).

Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.

Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.

Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte.

“Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.

Aliado del crecimiento empresarial

El Popular acompaña a las mipymes en las distintas etapas de su desarrollo mediante soluciones financieras dirigidas a atender sus necesidades de operación e inversión y contribuir a aumentar su competitividad y capacidad de crecimiento.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el Popular registró una tasa de interés acumulada de 11.7% para el financiamiento a las mipymes a abril de 2026, ubicándose entre las entidades con las tasas más bajas para este segmento. Su cartera de mipymes presentó, además, un índice de morosidad de solo el 1.3%, según el informe.

En el conjunto del sistema financiero, la cartera de crédito bancario destinada a las mipymes alcanzó RD$576,837 millones al cierre de abril de 2026, para un crecimiento interanual de 9.1%.

Apoyo más allá del financiamiento

El Banco Popular complementa su oferta de crédito con distintas iniciativas que promueven la competitividad y el dinamismo de este segmento empresarial.

Entre ellas, destaca Impulsa Popular que, a través de su portal web, ofrece una plataforma que integra productos, servicios, información, capacitación y herramientas especializadas; Franquicia Impulsa Popular, que ofrece asesoría especializada para la evolución de los negocios hacia el modelo de franquicias; y el Programa de Fortalecimiento Empresarial PYME, que junto a la Academia Impulsa Popular brinda capacitación presencial y en línea sobre distintas áreas de gestión empresarial.

Asimismo, el Banco Popular impulsa los programas Impúlsate Popular e Impúlsate Silver, iniciativas que apoyan la creación y el desarrollo de emprendimientos innovadores y con impacto social, dirigidas, respectivamente, a universitarios y a personas mayores de 60 años.

El Popular cuenta también con el Foro Empresarial Impulsa, un espacio que lleva a las pymes dominicanas conocimientos, tendencias empresariales y experiencias de expertos en temas de interés para sus negocios, y la Comunidad Red Impulsa, un espacio que promueve el networking entre pymes y amplía el acompañamiento que el banco les brinda más allá de sus necesidades de financiamiento.