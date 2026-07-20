Tuto Tavarez

Arianna Franshesca Estrella Castillo (Tenis de Mesa): Tiene 17 años y representará con orgullo, a la Selección Nacional de la República Dominicana.

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Entre sus principales logros deportivos se destacan: Doble campeona del Caribe U-15. Campeona del Caribe en Guyana. Campeona del Caribe en dobles mixtos (2026).

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Subcampeona por equipos en la categoría juvenil (2026). Medallista panamericana y también se colgó presea en los Juegos Bolivarianos.

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Arianna Franshesca también es campeona de los Juegos Escolares. Así como medallista en los Juegos Escolares de Venezuela.

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Estrella continuó brillando en el extranjero t fue medallista en el WTT Youth Contender Cuenca, Ecuador.

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Participó en los Juegos Panamericanos y fue reconocida como Atleta del Año.

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Arianna Franshesca fue primera raqueta de la Selección Juvenil de la República Dominicana y Cuarta raqueta de la selección superior.

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Pedro Luis Martínez Peralta (Taekwondo): Es atleta de la Selección Nacional Dominicana y miembro del equipo de Taekwondo del Ejército de República Dominicana, destacándose como una de las principales figuras del alto rendimiento deportivo de Santiago de los Caballeros.

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Se desarrolló deportivamente en la escuela base Grullón Taekwondo Center, bajo la dirección y enseñanza del maestro Rafael Grullón, donde adquirió la formación técnica, táctica y competitiva que lo llevó a integrar la Selección Nacional Dominicana y representar al país en importantes eventos nacionales e internacionales.

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A lo largo de su carrera deportiva ha demostrado disciplina, perseverancia y excelencia competitiva, consolidándose como uno de los atletas más destacados de su generación dentro del taekwondo dominicano.

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Entre sus principales logros deportivos se destacan: Medallista Panamericano Cadete. Cuatro veces Campeón Nacional de Taekwondo. Cinco medallas de oro consecutivas en los Juegos Deportivos Militares. Presea de Bronce en el Dominican Open y tres medallas de bronce en los Juegos Bolivarianos. .

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Gracias a su dedicación, constancia y compromiso con el deporte, ha representado dignamente a la República Dominicana en diversas competencias nacionales e internacionales, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del taekwondo dominicano.

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En el año 2026 tendrá el honor de representar a la República Dominicana, a la provincia de Santiago de los Caballeros y al Ejército de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, formando parte de la delegación nacional de taekwondo.

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Su trayectoria constituye un ejemplo de esfuerzo, disciplina y superación, proyectando con orgullo el nombre de Santiago de los Caballeros, del Grullón Taekwondo Center, del Ejército Nacional y de la República Dominicana.

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SQUEEZE PLAY: El que gana es el que goza y está gozando España campeón del Mundial de Fútbol, está gozando San Francisco de Macorís campeón de la LNB, está gozando la Equitación, por la Mundial celebrada en Santiago y está gozando Plaza Valerio, campeón del baloncesto 3 para 3 de la alcaldía de Santiago…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Rosuel Abreu y Raymond disfrutaron el Mundial de cerquita…Hasta al Museo de la FIFA fueron…Merecido el reconocimiento hecho por los voleibolistas de San José de las Matas para Arturo Rodríguez…Saludos para la exestrella de voleibol y el softbol Yolanda Espinal, quien está de vacaciones por Sajoma…Wander Franco va a jugar en la Liga Macoby Bojos…O quizás con la Liga Rafael Cabrera de Villa González…En una liga de poco pitcheo, los Sultanes de Monterrey dieron de baja a Gerónimo Franzua…Otro movimiento extraño, Caliente de Durango dieron de baja a Hansel Robles y Alejandro Mejía, quien fue el ganador del Home Run Derby…Miguel Tejada, manager de los Bravos de León no perdió tiempo y de inmediato lo firmó…El mundo entero y República Dominicana es parte del mundo, estaba en el Mundial de Fútbol…No había un alma indiferente al evento de la FIFA…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, D. J. Salinger el escritor, se alejó de la vida pública durante los últimos 40 años de su vida…Por hoy, out 27.

