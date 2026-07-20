CRESO recibe la Antorcha de Santo Domingo 2026 y reafirma su respaldo al deporte dominicano

Bartolo García

Santo Domingo.– El programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO) recibió este lunes la Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una ceremonia que reafirmó el compromiso de la organización y sus aliados con el desarrollo del deporte de alto rendimiento y la promoción de los valores olímpicos en la República Dominicana.

La antorcha fue recibida por el presidente de CRESO, Felipe Vicini, de manos de Colí, la mascota oficial de los Juegos, durante un acto que reunió a directivos, colaboradores y representantes de las empresas que respaldan esta iniciativa en favor de los atletas dominicanos.

Felipe Vicini porta la Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En la actividad participaron también los directivos José Mármol, Carlos José Martí, Rafael Izquierdo, Tammy Vásquez, Roberto Bonetti y Carmen Barceló, además de destacados atletas como los medallistas olímpicos Félix Díaz, Gabriel Mercedes y Luis Pie, junto al campeón centroamericano Peter Bertran, quienes acompañaron el recorrido de la llama.

El recorrido inició en el bulevar de la avenida Winston Churchill y continuó por las instalaciones de CRESO y de varias empresas aliadas, entre ellas Claro Dominicana, Universal, Grupo Martí, Total Dominicana y Smart Fit, fortaleciendo el espíritu de unidad y respaldo al deporte nacional.

Los directivos del Programa Creso reciben la Antorcha.

Durante más de 16 años, CRESO ha impulsado el desarrollo de atletas de alto rendimiento mediante el apoyo del Comité Olímpico Dominicano, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar sus metas deportivas sin descuidar su formación académica.

Con esta actividad, la institución se integró oficialmente al recorrido de la Antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, promoviendo los valores de disciplina, respeto, solidaridad y excelencia que representa este símbolo, al tiempo que fortalece el entusiasmo de cara a la celebración del evento regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 iniciaron este lunes con las competencias de polo acuático, mientras que la inauguración oficial está prevista para el 24 de julio. El certamen deportivo se extenderá hasta el 8 de agosto, reuniendo a atletas de toda la región en territorio dominicano.