Noel (Zapatoki) Reyes noquea a Jairo Burgos en boxeo profesional del pasado domingo

HATO MAYOR, Santiago, República Dominicana (20-07-2026).- El pugilista vegano residente en Japón, Noel Reyes Cepeda (Zapatoki), noqueó en el tercer asalto (0:52 segundos), al histórico nagüero, Jairo Burgos, en el cartel de boxeo profesional realizado el pasado domingo en el multiuso techado de Hato Mayor, Santiago.

Desde el inicio del pleito, el vencedor sorprendió a su rival con ataque veloz pegando varios golpes consecutivos con ambos puños, todo siguió igual con Burgos tratando de defenderse con guardia cerrada, sin embargo, en el tercer acto, el referí decidió detener la pelea declarando ganador a Zapatoki Reyes por nocaut técnico.

El cartel, montado por la Unión de Promotores de Boxeo Profesional de República Dominicana, que preside Oscar Núñez y Edwin Núñez Promotion, fue supervisada personalmente por el comisionado nacional de ese deporte, José Antonio Lantigua y el comisionado regional adjunto, Paulino Pérez.

Diez combates y las decisiones:

En 130 libras, el famoso peleador de Villa Altagracia, Luis Dilas (El Faraón), se llevó por nocaut técnico a los 2.12 minutos del segundo asalto, a Franyi de la Cruz, de San Francisco de Macorís; femenina, en 135 libras, a 4 asaltos, la dama Carolina Vizcaíno, le ganó por decisión unánime a Marjone Guzmán Vizcaíno, ambas de San Cristóbal; en las 147 libras, Oscar García Silverio, derrotó por nocaut técnico a los 2.48 minutos del primer asalto, a Cristopher Polanco, los dos de Puerto Plata y en el mismo peso, también, Julio Javier Bautista, tumbó por nocaut técnico a Darkely Castillos, a los 2.12 minutos del acto inicial.

En 122 libras, el debutante local, Emilio Ranciel Guerrero, le ganó por nocaut técnico a los 2.12 minutos del primer acto, a Eduardo Lora de Jesús, de San Cristóbal; en 140 libras, el haitiano Jimmy Accilién, noqueó a los 1.19 minuto, al sancristobalense, Daniel Lorenzo Abreu; en 122 libras, a 6 rounds, Nathanael Jiménez Rondón, venció por decisión unánime, a Dalvin Rosario, ambos de Santo Domingo.

En 175 libras, Elnan de Páula, derrotó por nocaut al minuto y 44 segundos del primer acto, a Israel Valerio Nina, los dos de San Cristóbal; en 135 libras, a 6 asaltos, Wilfrido Rosario, de San Juan de la Maguana, le ganó por decisión unánime, a Gabriel Marte, de Santo Domingo.