Sky High Dominicana fortalece su apoyo humanitario con envío de ayuda a Venezuela

Bartolo García

Santo Domingo.– Sky High Dominicana reafirmó su compromiso con las misiones humanitarias en el Caribe al transportar 9,270 kilogramos de ayuda humanitaria hacia la República Bolivariana de Venezuela, como parte de una operación destinada a respaldar a las comunidades afectadas por los recientes terremotos ocurridos en ese país.

La misión fue realizada mediante el vuelo SHH3710, en la ruta Santo Domingo (SDQ) – Caracas (CCS), gracias a un esfuerzo conjunto entre Sky High Dominicana, Somos Pueblo, Rannik Soluciones Logísticas Integradas y Global Storage, entidades que coordinaron el acopio, la logística y el traslado de los insumos.

La aerolínea destacó que esta iniciativa refleja la importancia de las alianzas estratégicas entre el sector aeronáutico, la industria logística y las organizaciones de la sociedad civil, permitiendo responder con rapidez y eficiencia ante situaciones de emergencia y fortaleciendo la cooperación entre los países del Caribe.

La vicepresidenta ejecutiva de Sky High Dominicana, Cesarina Beauchamps, expresó que las misiones humanitarias demuestran que la conectividad aérea también puede convertirse en un puente de solidaridad, al facilitar que instituciones y empresas unan esfuerzos para brindar asistencia oportuna a quienes más lo necesitan.

Asimismo, indicó que esta nueva operación se suma a otras acciones humanitarias desarrolladas por la aerolínea en la región, consolidando su capacidad operativa para actuar como un aliado estratégico cuando las circunstancias requieren respuestas ágiles, seguras y coordinadas.

Sky High Dominicana señaló que su misión va más allá del transporte comercial, apostando por una conectividad que fortalezca los vínculos entre personas, comunidades y países, al tiempo que contribuye al desarrollo de un Caribe más solidario, resiliente y cooperativo.

La aerolínea reiteró su compromiso con la seguridad operacional, la excelencia en el servicio y el fortalecimiento de la integración regional, destacando que, además de conectar destinos en el Caribe y América, sus operaciones también sirven como plataforma para impulsar iniciativas de carácter humanitario, institucional y social.