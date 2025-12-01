Wellington Arnaud afirma trabajos de alcantarillado sanitario en Mao, provincia Valverde, avanzan en más de un 70 por ciento

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inspeccionó los trabajos del alcantarillado sanitario de Mao, provincia Valverde, comprobando que la planta de tratamiento de aguas residuales está avanzada en un 70 por ciento.

“Estaremos listos ahora en diciembre para, en el mes de enero o principio de febrero, inaugurar esta importante obra que se esperó por décadas aquí en el municipio de Mao”, sostuvo.

Agregó que la obra devolverá salud y dignidad a más de 54 mil personas. Reiteró el compromiso del gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, de no dejar a nadie atrás y garantizar que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables. Recordó que antes este tipo de obras no eran una prioridad porque las tuberías van por debajo de la tierra y no se ven, pero se sienten en la salud de la gente.