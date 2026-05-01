Gobierno aplica alzas parciales a combustibles y mantiene subsidio al GLP

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– El Gobierno dominicano dispuso nuevos ajustes en los precios de los combustibles, aplicando incrementos parciales mientras mantiene congelado el Gas Licuado de Petróleo (GLP), como parte de las medidas para proteger a los consumidores.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que se destinaron RD$1,421.4 millones en subsidios para evitar que la población asuma el impacto total de las alzas internacionales del petróleo.

Esta decisión responde al contexto global marcado por la crisis en Medio Oriente, que ha generado presiones en los mercados energéticos y afecta directamente a economías como la dominicana.

Gracias a este subsidio, el GLP se mantiene sin variación, al igual que el gas natural, debido a su uso masivo en hogares y transporte, lo que representa un alivio importante para las familias.

Sin embargo, la gasolina premium y el gasoil óptimo registran aumentos de RD$9.00 por galón, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular suben RD$7.00 cada uno, reflejando parcialmente el comportamiento de los precios internacionales.

Otros combustibles también experimentan incrementos, como el avtur, el kerosene y los distintos tipos de fuel oil, en función de las variaciones del mercado global.

El Gobierno destacó que en lo que va de año ha destinado más de RD$12,000 millones en subsidios a los combustibles, como parte de una estrategia para preservar la estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de la población.

Asimismo, reiteró que estas medidas se complementan con políticas de austeridad y optimización del gasto público, orientadas a enfrentar la coyuntura internacional sin comprometer el crecimiento económico del país.