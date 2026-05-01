Estudiantes recuperan su asociación: Ansel Estévez Jr. asume presidencia de AEUSAJOMA

Bartolo García

San José de las Matas.– Tras años de reclamos y demandas por mayor apertura institucional, la Asociación de Estudiantes Universitarios de San José de las Matas (AEUSAJOMA) eligió este 1 de mayo de 2026 a Ansel Estévez Jr. como su nuevo presidente, en el marco de una asamblea general celebrada en el Colegio Padre Julio Chevalier.

El proceso eleccionario fue el resultado de meses de gestiones impulsadas por estudiantes organizados, quienes promovieron solicitudes formales, cartas y acciones cívicas con el objetivo de lograr una convocatoria democrática que devolviera la asociación al control del estudiantado.

La jornada inició a las 7:00 de la noche con una bienvenida y oración dirigidas por el presidente saliente, seguido de la presentación de la memoria de gestión correspondiente al período 2018-2024, así como el informe financiero y la integración de nuevos socios.

Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de votación que dio paso a la conformación de la nueva directiva, integrada por Ansel Estévez Jr., junto a Iandra Peña, Aide Pérez, Nikauris Terrero, Joseph Marte, Lissys Pérez y Cardelyn Serraty.

Con este nuevo equipo, AEUSAJOMA abre una etapa centrada en el fortalecimiento institucional, la participación democrática y una representación más cercana a las necesidades reales de los estudiantes universitarios del municipio.

La elección de Estévez Jr. simboliza no solo un relevo dirigencial, sino también la concreción de una lucha colectiva que buscaba restablecer los principios de transparencia, legalidad y legitimidad dentro de la organización.

Durante sus primeras declaraciones, el nuevo presidente reafirmó su compromiso de impulsar una gestión abierta, organizada y enfocada en responder a las demandas del estudiantado, consolidando así un modelo de liderazgo participativo y responsable.