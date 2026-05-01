Ulises Rodríguez refuerza el diálogo comunitario y se compromete a atender demandas vecinales

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El alcalde Ulises Rodríguez sostuvo este viernes un encuentro con representantes comunitarios de distintos sectores, en el que escuchó de primera mano sus inquietudes y reafirmó su compromiso de dar respuesta a las necesidades de la población.

La reunión, realizada en un ambiente de cercanía, contó con la participación de una comisión de la Junta de Vecinos de la urbanización Jardines del Oeste, así como líderes de otras comunidades que acudieron al cabildo en busca de soluciones.

Durante el diálogo, el ejecutivo municipal destacó la importancia de mantener una gestión abierta y accesible, basada en el contacto directo con la ciudadanía. Aseguró que el trabajo conjunto con los líderes comunitarios permite identificar con mayor precisión los problemas y actuar con mayor rapidez.

Rodríguez explicó que su administración apuesta a fortalecer la comunicación con los barrios, reconociendo que son los dirigentes comunitarios quienes conocen de cerca la realidad de cada sector.

En ese sentido, adelantó que en los próximos días realizará recorridos por las zonas planteadas durante el encuentro, con el objetivo de verificar personalmente las situaciones y coordinar acciones concretas.

El alcalde también recordó su reciente visita a Jardines del Oeste, donde dejó inaugurada una obra que, según afirmó, representa un avance significativo para esa comunidad, al tiempo que reiteró que su gestión continuará llevando soluciones a sectores históricamente desatendidos.

De su lado, los representantes comunitarios valoraron positivamente la apertura del alcalde, destacando que este tipo de encuentros fortalecen la confianza y facilitan la búsqueda de respuestas más ágiles.

Apolinar Cruz, presidente de la Junta de Vecinos de la urbanización El Ejecutivo, resumió el sentir general al afirmar que el trabajo articulado entre autoridades y comunidad es clave para lograr resultados sostenibles. “Cuando se trabaja de la mano, las soluciones llegan”, expresó.