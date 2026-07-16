Wander Franco queda fuera de la selección dominicana para los Juegos Centroamericanos

Bartolo García

Santo Domingo.– El pelotero Wander Franco no formará parte de la selección dominicana de béisbol que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que no fuera inscrito a tiempo en la lista preliminar de jugadores, requisito obligatorio para integrar el roster oficial.

La información fue confirmada por el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, quien explicó que el campocorto no apareció en la denominada “lista larga”, por lo que los reglamentos de la competencia impiden que sea agregado posteriormente al equipo.

Con esta decisión concluyen las gestiones que realizaba la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) para intentar habilitar al jugador. Su presidente, Juan Núñez, había informado que trabajaban junto al COD para gestionar su inscripción mediante la plataforma oficial de los Juegos.

Desde el punto de vista reglamentario, la ausencia del nombre de Franco en la lista preliminar imposibilita cualquier modificación para incluirlo en la nómina definitiva, independientemente de otras consideraciones deportivas o legales.

La posibilidad de convocar al jugador había generado expectativas, ya que, desde el ámbito legal, no existían impedimentos que le impidieran ser considerado para integrar la selección nacional, siempre que cumpliera con los requisitos establecidos por la organización del evento.

Con la exclusión de Wander Franco, la Federación Dominicana de Béisbol deberá continuar la conformación del equipo con los jugadores habilitados dentro del proceso reglamentario, de cara a la defensa de los colores nacionales en la cita regional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a las principales selecciones de la región, mientras la representación dominicana continuará sus preparativos con el objetivo de luchar por la medalla de oro en el torneo de béisbol.