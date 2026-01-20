Waldo Aguasvivas y Shanel Rodríguez ganan cuarta parada Tour Juvenil de Fedogolf

SANTO DOMINGO.- Los atletas Waldo Aguasvivas y Shanel Rodríguez se coronaron campeones de la cuarta parada del Tour Nacional Juvenil, evento organizado por la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) con el apoyo del Comité de Padres Voluntarios, celebrado durante el sábado y domingo en los campos Los Robles y Senior del Santo Domingo Country Club, con la participación de más de 50 niños y jóvenes entre 4 y 18 años.

Aguasvivas, promesa del golf dominicano, se alzó con el primer lugar en la categoría U18, tras firmar tarjetas de 72 y 71. Por su parte, la destacada golfista Shanel Rodríguez también de la categoría U18 ganó la rama femenina continuando así su ascendente carrera deportiva con miras a competir a nivel universitario en los Estados Unidos.

Se resalta además la actuación de Marcos Córdoba, quien también logró junto a Aguasvivas la mejor ronda del evento con 71 golpes. George Morales completó el podio de la 18U al finalizar en la tercera posición con tarjetas de 83 y 76.

En la categoría U15, Alejandro Balbuena volvió a destacarse al conquistar el primer lugar con 77 golpes, seguido muy de cerca por Eduardo Ramírez, quien terminó con 78, mientras que Bienvenido Guerrero ocupó el tercer puesto con 81, en una de las categorías más competitivas del evento.

La categoría U13 se definió en desempate, donde Luis Manuel Peralta se adjudicó el primer lugar tras vencer a Diego Columna en hoyo adicional, luego de que ambos igualaran con 83 golpes. Vincenzo Mallol finalizó en el tercer puesto con 87.

En la categoría U10, el primer lugar se decidió por desempate de tarjeta, resultando ganador Rodion Komnatnyi, seguido por Sebastián Cohen, ambos con +6, mientras que Miguel Fernández ocupó el tercer lugar con +8.

Gustavo Rojas fue el campeón de la categoría U8 con +1, escoltado por Alex Montilla (+4) y Diego Columna (+6). En la categoría más pequeña del tour, correspondiente a los niños de 6 años y menores, Felipe Pichardo obtuvo el primer lugar con +14, seguido por Lucas Columna (+18) y Daniel Dalet (+20).

Rama femenina

En la categoría U15 femenina, Sara Sabillón conquistó el primer lugar con una tarjeta de 85 golpes, mientras que Gabriela Zapete finalizó en la segunda posición.

Noelia Barnet lideró la categoría U13, seguida por Eva Rosenko en segundo lugar y Amalia Polanco en el tercero. María Cohen fue la campeona de la categoría 8U, mientras que Olivia Rojas se alzó con el primer lugar en la categoría U6.

El evento contó con la dirección general de Pedro Peña, y Rafael Canario fungió como juez de reglas.

El director del Comité de Padres Voluntarios, Dr. Medero, junto a Pedro Peña, agradeció al Santo Domingo Country Club por facilitar sus instalaciones, así como por la hospitalidad y el apoyo brindado por el Sr. George Riley y todo su equipo.