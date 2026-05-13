Manolito Ramírez destaca transparencia financiera y anuncia obras estratégicas para Verón-Punta Cana

Bartolo García

Verón, Punta Cana.– El alcalde de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), afirmó que la administración municipal mantiene estabilidad financiera, transparencia en el manejo de los recursos y una agenda de obras orientadas al desarrollo sostenible del distrito.

Durante una entrevista, el ejecutivo municipal explicó que gran parte de los fondos actuales corresponden a remanentes presupuestarios y recursos recientemente recibidos, los cuales ya están comprometidos en proyectos en proceso de licitación y ejecución.

“El dinero no está detenido. Estamos ejecutando obras y realizando pagos conforme avanzan las cubicaciones”, expresó Ramírez, al señalar que ya iniciaron trabajos de aceras, contenes, parques, imbornales, badenes y casas comunales.

El alcalde destacó que la institución ha mantenido liquidez financiera desde el inicio de su gestión, permitiendo cumplir con suplidores y contratistas sin atrasos ni endeudamientos significativos.

Entre las principales obras anunciadas figura la construcción de la primera etapa del Mercado Municipal de Verón, un proyecto de 1,200 metros cuadrados concebido para dinamizar la economía local y convertirse también en un atractivo para turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, informó sobre la futura construcción de un play de béisbol para niños y jóvenes del distrito, además de otros proyectos municipales y turísticos que serán desarrollados en terrenos donados por Vista Cana.

En materia de transparencia, Ramírez reiteró que la alcaldía se mantiene abierta a la fiscalización ciudadana y recordó que la institución es auditada por organismos del Estado, además de rendir cuentas públicamente cada 24 de abril.

El alcalde también adelantó que el próximo 20 de mayo será presentado oficialmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Verón-Punta Cana, herramienta que definirá el crecimiento urbano, turístico, industrial y residencial del distrito durante los próximos 25 años, garantizando seguridad jurídica y un desarrollo más organizado y sostenible.