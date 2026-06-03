Tuto Tavárez

El techado del Club Domingo Paulino (CDP), está supuesto a ser inaugurado este mes de junio, en los Jardines Metropolitanos.

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Con excepción del Club Pueblo Nuevo, los techados, al menos de los clubes que tienen franquicias en el Baloncesto Superior de Santiago, no tienen nombres diferentes, sino que se identifican con el nombre de la entidad.

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Los agradecidos integrantes del Club Pueblo Nuevo, bautizaron la instalación con el nombre de Marino Morel Ochoa, un colaborador de toda la vida, quien partió inesperadamente.

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Antes de construirse su multiusos, el complejo del Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), del barrio Libertad, era conocido con el nombre de Silvino Pichardo.

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Silvino, fue un tremendo jugador del baloncesto romántico y es el padre de los hermanos Tomás (EPD), cariñosamente Juan Bosch, el licenciado Silvino Pichardo y Fernando (Chicué) Pichardo.

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En enero del 2025, se dio el picazo inicial para el techado del CDP, en un acto que contó con la presencia de la vicepresidente Raquel Peña, el ministro de deportes Kelvin Cruz, el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora Rosa Santos, Tony Peña R., y los directivos del club Carlos Estrellas y Joselito Ureña.

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Ya en su etapa final, se me ocurre pensar si se llamará techado Domingo Paulino o por el contrario honrarán alguna persona merecedora.

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Vamos a nombrar cinco, un quinteto y lo haremos orden del apellido, para no despertar sospecha de favoritismo.

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El primer nombre que ponemos sobre la mesa es Eladio “Yayo” Almonte, una de las grandes estrellas de los jardineros.

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Orlando Antigua, indudablemente el jugador de más jerarquía, que ha vestido el uniforme del CDP.

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Siguiendo el orden alfabético, Silvino Pichardo, quien fue profeta en otro barrio, cuando los techados, no habían llegado a la Ciudad Corazón.

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Frank Sosa, un icono de ese club Club Domingo Paulino, siendo el ideólogo que puso el génesis, cuando se fue a destiempo el jovencito Domingo Paulino.

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Cerramos con Manuel Arsenio Ureña, un hombre que al igual que Marino Morel Ochoa con Pueblo Nuevo, siempre tuvo las puertas de su negocio, abierta para el CDP.

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Ahí dejo esa terna, si alguien tiene otro o deciden que sea el mismo nombre del club, ya esa es una decisión que emanará de la directiva y sus socios.

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SQUEEZE PLAY: Como estamos en modo fútbol, destacar el gran trabajo de Johnny Nieto con la Selección Nacional que está en Panamá. No soy su abuelo pero lo quiero como un Nieto, sin desperdicios… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Señores, no hay enemigos pequeños…Haití le ganó un amistoso a Nueva Zelanda y por goleada 4-0…Algo bueno tiene que pasarle a ese sufrido país…La inmortal del deporte de Santiago, Lupe Álvarez vino a esta ciudad a traer las cenizas de su hermana Norma…momento de dolor, pero fortaleza…El enorme terreno del Colegio de la Salle, era uno de los estadios de béisbol más utilizado que había en Santiago…Ahí disparó Leo Sánchez batazos históricos que enviaba a la avenida 27 de Febrero…Ahora, La Salle ha sido convertido en varios campos de fútbol…Menos peligroso y más barato…con un balón juegan 22 y aguanta muchos juegos, patadas y cabezazos…Recuerdo un juego de exalumnos, que Mícalo Bermúdez le dio un palo a Chicué Pichardo, que todavía no ha caído…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, este 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta…Por hoy, out 27.