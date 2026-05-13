Abinader afirma desde Costa Rica que República Dominicana está preparada para una mujer presidenta

Bartolo García

San José, Costa Rica.– El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que la República Dominicana está lista para ser gobernada por una mujer, durante su participación en la ceremonia de traspaso de mando presidencial en Costa Rica.

Las declaraciones del mandatario se produjeron en el contexto de la toma de posesión de Laura Fernández Delgado, quien se convirtió en la segunda mujer en asumir la presidencia de Costa Rica y en la mandataria número 50 de esa nación centroamericana.

“Nosotros pensamos que la República Dominicana siempre ha estado lista para una mujer. Es un tema de elección de cada persona, pero tenemos mujeres en posiciones muy importantes del Gobierno, además de la vicepresidenta”, expresó Abinader al conversar con la periodista Sagrario Gómez, de Teleuniverso.

Durante la entrevista, el presidente también resaltó las excelentes relaciones diplomáticas y de cooperación que mantienen República Dominicana y Costa Rica, destacando tanto su vínculo con la nueva presidenta Laura Fernández Delgado como con el expresidente Rodrigo Chaves.

“Costa Rica y República Dominicana continúan consolidando sus vínculos, y además vamos a expandir muchos programas de ayuda mutua en áreas donde ambos países tienen buenas prácticas”, señaló el jefe de Estado dominicano.

Abinader aprovechó además para valorar el liderazgo femenino en la región y reafirmó la disposición de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo proyectos bilaterales orientados al desarrollo y la cooperación internacional.

La ceremonia de investidura de Laura Fernández Delgado contó con la presencia de unas 70 delegaciones internacionales, incluyendo siete presidentes de la región y personalidades como el rey Felipe VI de España, consolidándose como uno de los eventos diplomáticos más importantes del año en Centroamérica.