Waldo Aguasvivas firma rondas históricas de 69 y 68 y domina tercera parada del Tour Juvenil

El joven golfista logra su mejor desempeño competitivo; Sara Sabillón brilla en femenino con cierre de 73 golpes

Bartolo García

Playa Dorada, Puerto Plata.– El joven golfista Waldo Aguasvivas Arias se adueñó de los reflectores este fin de semana al conquistar la tercera parada del Tour Nacional Juvenil 2025–26, disputada en el Playa Dorada Golf Course, donde marcó un desempeño histórico en su carrera deportiva.

Con vueltas consecutivas de 69 golpes el sábado y 68 el domingo, Aguasvivas no solo aseguró el título de la categoría U18, sino que además rompió su propio récord personal en días consecutivos, demostrando un progreso notable y un temple competitivo destacado.

La jornada del domingo, disputada bajo lluvia, fue particularmente memorable, ya que el joven jugador cerró con autoridad y firmeza para sellar el triunfo con el mejor score registrado por él en competencia oficial.

En la rama femenina, la protagonista fue Sara Sabillón, quien firmó tarjetas de 88 y 73 golpes, mostrando un notable progreso y cerrando con una ronda sólida que le aseguró el primer lugar de su categoría.

De izquierda a derecha el Dr. Arturo Medero director del comité de padres voluntarios, Waldo Aguasvivas Arias ganador del 1er lugar U18 masculino, el Sr. Pedro Peña director ejecutivo del tour nacional juvenil por Fedogolf.

Sabillón, quien inició su trayectoria en el tour desde la categoría U10, ha mantenido una evolución constante, reflejada en su desempeño técnico y fortaleza competitiva durante los años.

Esta tercera parada del calendario juvenil reunió a jugadores de distintas categorías provenientes de todo el país, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo de las futuras promesas del golf dominicano.

Las categorías U13, U15 y U18 compitieron a 36 hoyos, 18 por jornada, mientras que los más pequeños participaron en formatos adaptados: U6 completó 5 hoyos, mientras U8 y U10 jugaron 9 hoyos.

Los resultados masculinos destacaron el liderazgo de Aguasvivas en U18 con 137 golpes totales (69–68), seguido por Marcos Betances (152) y Gamal Dumit (154). En U15, Alejandro Balbuena se coronó con rondas de 79 y 75, mientras que Luis Peralta dominó la U13.

Entre los más pequeños, el desempeño sobresaliente fue el de Sebastián Cohen en U9, quien logró un espectacular eagle durante su ronda, demostrando futuro y talento en el golf nacional.

En la rama femenina, además del triunfo de Sabillón en U15, destacaron Miranda Medero, campeona en U13, y María Carolina Cohen, ganadora en 8U, evidenciando el continuo crecimiento del golf femenino juvenil.

El evento contó con la organización del director ejecutivo juvenil de Fedogolf, Pedro Peña, junto al comité de padres liderado por el Dr. Arturo Medero, quienes resaltaron la disciplina, entusiasmo y espíritu deportivo de los jóvenes competidores.

Asimismo, Fedogolf agradeció el respaldo de Américo Núñez, director del Playa Dorada Golf Club, y de su equipo, por las facilidades y el apoyo brindado para el desarrollo de la competencia.

La emoción continuará en el calendario juvenil el 18 de enero de 2026, cuando la cuarta parada del Tour Nacional Juvenil se dispute en el Santo Domingo Country Club, donde los jóvenes talentos volverán a medirse en busca de más logros y crecimiento deportivo.

