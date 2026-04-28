Parque Central de Santiago fortalece el tenis comunitario con apoyo de la Alcaldía

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago, a través de la vicealcaldía y la Dirección de Deportes del Ayuntamiento, informó que continúa impulsando la práctica del tenis en el Parque Central mediante un programa comunitario y escolar desarrollado junto a la Washington Heights Tennis Association (WHTA).

La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo al deporte y brindar nuevas oportunidades de formación a estudiantes, profesores y jóvenes de distintos sectores, fortaleciendo la inclusión y el desarrollo deportivo en la ciudad.

En este proyecto también participa la Fundación Ciudades Hermanas New York-Santiago, entidad que promueve la cooperación internacional y el fortalecimiento de vínculos educativos, culturales y deportivos entre ambas ciudades, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios municipales y crear programas de alto impacto social.

La alianza integra además al Patronato del Parque Central, el Distrito Educativo 08-05 y la Fundación Sister City New York-Santiago, quienes desarrollan sus actividades en las ocho canchas de tenis que actualmente se encuentran en operación dentro de este importante espacio público.

El Ayuntamiento de Santiago, como miembro fundador y parte de la Junta de Directores del Parque Central, destacó el valor del uso organizado de estas instalaciones para promover la recreación, el ejercicio físico, la cultura y el deporte como herramientas de desarrollo comunitario.

Actualmente, estudiantes de escuelas cercanas al parque y miembros de clubes deportivos participan activamente en entrenamientos supervisados, logrando incluso la reciente certificación internacional de seis nuevos entrenadores dominicanos por parte de la Racquet Sports Professionals Association (RSPA), como nuevos instructores de tenis Nivel I.

Esta formación fue impartida por el reconocido entrenador profesional Kyle LaCroix, master profesional en deportes de raqueta, marcando un paso importante en la creación de una nueva generación de entrenadores especializados en tenis en Santiago.

Las autoridades resaltaron que la práctica del tenis en el Parque Central no solo promueve hábitos saludables, disciplina y concentración, sino que también ayuda a democratizar un deporte tradicionalmente asociado a sectores exclusivos, reafirmando al parque como símbolo de desarrollo urbano sostenible, integración social y bienestar colectivo para toda la ciudadanía.