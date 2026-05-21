Vuelo de Delta regresa de emergencia al Cibao tras reporte de olor extraño en cabina

Bartolo García

SANTIAGO, RD.– El vuelo DAL1822 de la aerolínea Delta Air Lines, que cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional del Cibao y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, retornó de manera preventiva a Santiago, luego de que pasajeros reportaran un fuerte olor extraño dentro de la aeronave durante el trayecto.

Tras el aterrizaje, el Ministerio de Salud Pública informó que fueron activados inmediatamente los protocolos de emergencia y asistencia médica para evaluar a los pasajeros y miembros de la tripulación que presentaban molestias relacionadas con el incidente.

Según el informe oficial, 12 pasajeros fueron trasladados a centros de salud con síntomas respiratorios leves, mientras que otros manifestaron ansiedad, pánico y dificultades respiratorias provocadas por la situación vivida dentro del avión.

Las autoridades indicaron que la mayoría de las personas atendidas recibió evaluación médica preventiva y posteriormente fue dada de alta, descartándose complicaciones graves asociadas al evento registrado en la aeronave.

Asimismo, Salud Pública aseguró que, tras las evaluaciones realizadas, no existe evidencia de riesgo sanitario ni de un evento de salud pública relacionado con el incidente, precisando que la situación fue manejada bajo estrictos protocolos de seguridad y respuesta.

En la asistencia participaron equipos del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, así como personal de la Dirección Provincial de Salud Santiago III y otros organismos de apoyo. #eljacaguero #DeltaAirLines #VueloDAL1822 #AeropuertoCibao #NuevaYork #SaludPublica #EmergenciaAerea