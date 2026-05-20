Banco Popular fortalece a las pymes con diplomado enfocado en innovación y crecimiento

Bartolo García

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano continúa impulsando el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del país con una nueva edición del Diplomado en Gestión Empresarial Pyme, un programa académico orientado a potenciar el liderazgo, la estrategia y la competitividad empresarial.

La iniciativa es desarrollada en alianza con Barna Management School y forma parte de la visión del Banco Popular de acompañar integralmente a las pymes dominicanas mediante herramientas de formación, innovación y crecimiento sostenible.

El presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, destacó que esta propuesta reafirma el compromiso de la entidad con el desarrollo económico nacional y el fortalecimiento del tejido productivo. “En el Popular reforzamos nuestro compromiso de crear oportunidades profesionales, impulsar el talento local y contribuir al desarrollo sostenible de la República Dominicana”, expresó.

En esta edición, el diplomado incorpora una oferta académica renovada con módulos enfocados en digitalización, inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo y responsabilidad social empresarial, adaptándose a las nuevas tendencias que impactan el entorno empresarial moderno.

El programa tendrá una duración de 40 horas de capacitación, distribuidas en diez sesiones y siete módulos especializados, incluyendo estrategia empresarial, transformación digital, gestión financiera, talento humano y comercio electrónico.

Las clases iniciarán el próximo 22 de mayo de 2026 en las nuevas instalaciones de Barna Management School, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, ofreciendo a los participantes una experiencia académica de alto nivel.

Esta propuesta forma parte del ecosistema empresarial que el Banco Popular desarrolla a través de ImpulsaPopular.com, una plataforma digital diseñada para apoyar a las pymes con contenidos especializados, asesorías, herramientas estratégicas y espacios de colaboración entre negocios.

Dentro de esta plataforma se destacan iniciativas como Red Impulsa Popular y Academia Impulsa Popular, orientadas a facilitar conexiones comerciales, fortalecer capacidades empresariales y promover la innovación entre pequeños y medianos empresarios dominicanos. #eljacaguero #BancoPopular #PymesRD #ImpulsaPopular #EconomíaRD