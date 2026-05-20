Alcaldía de Santiago impulsa transformación de coches turísticos con enfoque en bienestar animal

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago presentó oficialmente el proyecto “Coches Turísticos: tradición, bienestar y protección”, una iniciativa orientada a preservar el tradicional sistema de coches de caballos bajo un modelo más organizado, sostenible y enfocado en la protección animal y la dignificación de los cocheros.

La propuesta fue presentada por Iris Cepín de Rodríguez, esposa del alcalde Ulises Rodríguez, quien destacó que el proyecto nace con la intención de conservar una de las tradiciones más representativas de la ciudad, adaptándola a nuevas exigencias sociales y urbanas.

“Los coches de Santiago forman parte de nuestra identidad cultural e histórica, pero también representan uno de nuestros grandes desafíos sociales y humanos”, expresó durante el acto de presentación del plan municipal.

La iniciativa contempla la implementación de rutas autorizadas, supervisión veterinaria permanente, horarios regulados, programas de capacitación para los cocheros y sanciones ante cualquier caso de maltrato animal, buscando convertir esta actividad en un atractivo turístico organizado y responsable.

La vicealcaldesa Mariana Moreno explicó que uno de los principales objetivos es lograr un equilibrio entre la preservación cultural y el bienestar de los animales. En ese sentido, indicó que se trabaja en recorridos más cortos y en la incorporación de sistemas electrónicos de apoyo para reducir el esfuerzo físico de los caballos.

Moreno señaló además que el proyecto también posee un componente social dirigido a los cocheros y sus familias, muchos de los cuales enfrentan dificultades económicas y de salud. Por ello, el cabildo desarrolla acciones conjuntas con la Asociación de Cocheros y centros médicos de la ciudad para brindar asistencia integral.

Durante la actividad, el médico veterinario Horacio Ceballos informó que ya fue realizado un primer operativo de atención animal en Bella Vista, donde más de 20 caballos recibieron vitaminas y desparasitantes con apoyo de empresas farmacéuticas veterinarias. También adelantó que se establecerán horarios especiales para evitar jornadas bajo altas temperaturas.

En el acto participaron representantes del sector turístico, cultural y veterinario de Santiago, entre ellos Melany Rodríguez, presidenta de VISIT Santiago; Brenda Sánchez y Yomaris Gómez, del Clúster Santiago Turístico; Ariel Acosta, presidente de la Asociación de Cocheros de Santiago; así como urbanistas, médicos veterinarios y autoridades municipales. #eljacaguero #SantiagoRD #CochesTurísticos #BienestarAnimal #TurismoCultural