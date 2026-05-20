Abinader y FINJUS sellan alianza para fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica del país

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó la firma de un acuerdo de colaboración entre la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), con el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la seguridad jurídica y el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana.

El convenio establece un marco de cooperación para desarrollar acciones conjuntas de asistencia técnica, revisión normativa, estudios jurídicos y espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, orientados a consolidar la democracia y promover una cultura de participación y transparencia.

Durante el acto, el mandatario afirmó que su gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa y comprometida. “No vemos la participación ciudadana como un obstáculo, la vemos como una fortaleza de la democracia”, expresó Abinader al destacar la importancia del diálogo y la pluralidad en la toma de decisiones públicas.

El jefe de Estado sostuvo además que las democracias sólidas se construyen con instituciones fuertes, leyes legítimas y ciudadanos comprometidos con el interés colectivo. En ese sentido, reiteró el compromiso de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público.

Abinader destacó que la seguridad jurídica es fundamental para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana y generar estabilidad económica. “Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó el gobernante.

De su lado, el presidente de FINJUS, Rafael del Toro Gómez, consideró que este acuerdo fortalece la trayectoria de cambios institucionales impulsados por la entidad durante años y reafirma el compromiso de colaborar de manera técnica y constructiva con el Estado dominicano.

El convenio también contempla la elaboración y revisión de anteproyectos de leyes, reglamentos y propuestas normativas, así como la realización de estudios, capacitaciones, conferencias y encuentros con juristas, organizaciones sociales y ciudadanos para fortalecer la legitimidad de las reformas legales.

La alianza tendrá una vigencia inicial de dos años y contará con protocolos específicos para la ejecución de las actividades acordadas. En la firma participaron además el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa; el vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán; jueces, miembros del equipo técnico y representantes de distintos sectores institucionales. #eljacaguero #LuisAbinader #FINJUS #Institucionalidad #DemocraciaRD