Poder Judicial garantiza continuidad de los servicios judiciales en todo el país

Bartolo García

Santo Domingo.– El Poder Judicial aseguró que los servicios judiciales continuarán funcionando con normalidad este jueves 21 de mayo en todo el territorio nacional, como parte de las medidas adoptadas para preservar la continuidad del sistema y garantizar la atención a los ciudadanos.

La institución explicó que los trámites y servicios presenciales seguirán disponibles conforme a la programación habitual de cada jurisdicción y dependencia judicial, mientras que la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá operando las 24 horas del día.

El Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa informaron que fueron implementadas acciones preventivas para asegurar el funcionamiento ordinario del sistema y mantener el acceso a la justicia en todas las provincias del país.

Asimismo, el organismo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la estabilidad del sistema judicial.

El Consejo destacó que miles de ciudadanos acuden diariamente a los tribunales y oficinas judiciales en busca de soluciones, por lo que preservar el servicio judicial representa un compromiso permanente con la ciudadanía y el fortalecimiento institucional.

Entre las medidas adoptadas recientemente, el Poder Judicial señaló la implementación de iniciativas orientadas a fortalecer el talento humano y mejorar las infraestructuras del sistema, incluyendo indexación salarial, movilidad en la carrera judicial, mejoras de espacios laborales y agilización de suplencias y vacantes.

Estas acciones forman parte del Plan Justicia del Futuro 2034 y cuentan con el respaldo del Ministerio de Hacienda y Economía, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la modernización, la eficiencia y la mejora continua del sistema de justicia dominicano. #eljacaguero #PoderJudicial #JusticiaRD #Institucionalidad #RepúblicaDominicana