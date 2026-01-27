Voraz incendio reduce a cenizas histórica vivienda de madera en el centro de Santiago

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una casa de estilo victoriano ubicada en pleno centro histórico de Santiago de los Caballeros, durante la madrugada de este lunes, dejando como saldo pérdidas materiales totales y una comunidad consternada.

La vivienda, construida en madera y techada con zinc, estaba situada en la calle Salvador Cucurullo, entre las calles San Luis y Matías Ramón Mella, una zona tradicional y de alto valor histórico para la ciudad.

Las llamas se propagaron con rapidez, favorecidas por la antigüedad de la estructura y los materiales de construcción, lo que impidió que el inmueble pudiera ser salvado pese a la intervención de los organismos de emergencia.

Al amanecer, solo quedaban restos carbonizados de la edificación, evidenciando la intensidad del fuego que redujo la casa a cenizas en cuestión de minutos.

La vivienda siniestrada se encontraba contigua al edificio donde operó por primera vez el centro de cómputos Ceconsa, propiedad de la ingeniera Ángela Jáquez, un espacio que marcó un hito tecnológico en la ciudad.

Asimismo, en las inmediaciones funcionó durante años la oficina del comunicador Nelson Abreu, desde donde se producía el programa “Zinc Nombre”, recordado por muchos santiagueros.

Tras el incendio, redes telefónicas y sistemas de cableado quedaron esparcidos sobre la acera, reflejando los daños colaterales ocasionados por el siniestro en el entorno urbano.

Vecinos del sector relataron que frente a la vivienda, de manera habitual, una señora se dedicaba a la venta de mazorcas de maíz sancochadas, una escena cotidiana que formaba parte del paisaje humano de la zona.

La presencia de esta actividad informal resalta el impacto social del incendio, ocurrido en un espacio donde convergen residencias antiguas, comercios y dinámicas comunitarias tradicionales.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre las causas que originaron el fuego, ni sobre si hubo personas dentro de la vivienda al momento del siniestro.

Tampoco se ha establecido un estimado de las pérdidas materiales, aunque se presume que fueron totales debido a la completa destrucción de la estructura.

Miembros del Cuerpo de Bomberos y de la Defensa Civil se presentaron en el lugar para controlar los focos restantes y asegurar el área, evitando posibles rebrotes del incendio.

El hecho ha generado preocupación entre residentes y comerciantes del centro histórico, quienes temen por la vulnerabilidad de otras edificaciones antiguas construidas con materiales similares.

Las autoridades municipales y organismos de seguridad continúan las investigaciones para determinar el origen del fuego y evaluar las condiciones de seguridad en esta zona emblemática de Santiago de los Caballeros.

Con información de texto y fotos de Marcelo Peralta