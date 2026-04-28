Cholo D’Óleo arremete contra regidores de la Fuerza del Pueblo y defiende avances de Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago, Cholo D’Óleo, calificó este martes como “sonidistas” a los regidores de la Fuerza del Pueblo, al considerar que sus críticas carecen de fundamento frente a la transformación que, según afirmó, vive actualmente la ciudad.

D’Óleo sostuvo que Santiago ha experimentado un crecimiento extraordinario, impulsado por la inversión del presidente Luis Abinader y la gestión del alcalde Ulises Rodríguez, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer la confianza en la administración municipal.

El funcionario municipal destacó que hoy la llamada Ciudad Corazón disfruta de mayor tranquilidad, seguridad y una convivencia más armoniosa, además de contar con un alcalde cercano a la gente, a las comunidades, al empresariado y a los distintos sectores que integran la vida productiva de Santiago.

Asimismo, expresó que los regidores de oposición no tienen propuestas concretas ni temas de fondo para debatir, por lo que, a su juicio, se han dedicado únicamente a hacer “politiquería barata” y a manipular informaciones para generar ruido mediático.

“No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Se han dedicado a buscar sonido y no a reconocer los avances que vive Santiago”, sentenció D’Óleo, al tiempo que insistió en que la oposición municipal debe asumir una postura más responsable y objetiva.

En ese sentido, resaltó que el cabildo logró incrementar sus recaudaciones en cerca de un 90 % sin aumentar impuestos, gracias a la modernización administrativa y al fortalecimiento de los mecanismos de control financiero, lo que considera una muestra de eficiencia y transparencia.

En materia de infraestructura, indicó que actualmente hay 18 obras en ejecución con una inversión superior a RD$410 millones, además de otras 24 en proceso de licitación, reflejando el dinamismo de una gestión enfocada en resultados y en responder a las necesidades de la población.

Finalmente, Cholo D’Óleo aseguró que la administración de Ulises Rodríguez ha generado confianza entre los inversionistas, lo que se evidencia en la construcción de nuevas plazas, hoteles y restaurantes, así como en el aumento del turismo. Reafirmó además su compromiso de continuar legislando a favor del desarrollo de Santiago y del bienestar de sus munícipes.