ABA reconoce a David Collado por fortalecer el turismo y atraer mayor inversión al país

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) reconoció al ministro de Turismo, David Collado, por su destacada labor, transparencia y esfuerzo constante en favor de la promoción de la inversión y el fortalecimiento del turismo dominicano.

La distinción fue entregada durante el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, realizado junto a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) en el Hotel El Embajador, donde se analizaron los avances del sector y su impacto directo en la economía nacional.

La ABA destacó que la gestión de Collado ha contribuido de manera significativa a dinamizar la economía, fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar a la República Dominicana como uno de los destinos turísticos más atractivos y competitivos de toda la región.

Asimismo, valoró su liderazgo en la recuperación sostenida del turismo tras la pandemia, así como su visión estratégica enfocada en la sostenibilidad, la promoción internacional y la atracción de nuevas inversiones que generan empleo y bienestar para miles de familias dominicanas.

Durante el acto, representantes de la banca resaltaron que la colaboración entre el sector público y privado ha sido clave para el crecimiento del turismo, y señalaron que el trabajo del ministro ha permitido impulsar políticas que fortalecen la industria y garantizan mayor estabilidad económica.

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, informó que entre 2020 y 2025 la banca múltiple incrementó en un 67 % la cartera de crédito destinada al turismo, alcanzando más de RD$112,000 millones, cifra que evidencia la confianza del sistema financiero en este sector.

Bancalari explicó que este financiamiento ha sido fundamental para la construcción de nuevos proyectos, la modernización de hoteles y la expansión de la oferta turística complementaria, fortaleciendo el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Por su parte, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, destacó que la industria turística ha crecido durante los últimos 35 años a un promedio anual de 6.6 %, superando ampliamente el crecimiento promedio de la economía dominicana, lo que confirma su importancia estratégica.

Ruiz agregó que durante las últimas tres décadas el crédito destinado al turismo creció a un ritmo promedio anual de 24 %, representando un incremento mucho más acelerado que el del sector comercial, convirtiendo al turismo en uno de los principales motores económicos del país.

“Financiar turismo no es solo otorgar créditos; es apostar por el país, por su estabilidad, por el empleo y por el bienestar de la gente”, expresó Ruiz, al señalar que la banca ha sido un aliado activo en este proceso de transformación y crecimiento.

Al recibir el reconocimiento, David Collado afirmó que República Dominicana vive uno de sus mejores momentos turísticos gracias a la confianza de los inversionistas, de la banca, de las aerolíneas y de los millones de visitantes que eligen al país como destino.

“El crecimiento récord en llegadas, conectividad y ocupación hotelera es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado, que ha convertido al turismo en el principal motor de nuestra economía”, expresó el ministro, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el desarrollo turístico nacional.