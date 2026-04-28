Abinader reabre el Museo Nacional de Historia y Geografía y refuerza la preservación de la memoria dominicana

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, encabezó el acto de reapertura del Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG), ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en una iniciativa orientada a fortalecer la memoria histórica y acercar a las nuevas generaciones al conocimiento del pasado dominicano.

El renovado museo presenta modernas salas expositivas que narran importantes acontecimientos que marcaron la construcción de la República Dominicana, incluyendo la Guerra de Independencia, la Guerra de la Restauración y la Revolución de Abril de 1965, además de valiosas colecciones de objetos y obras que refuerzan la identidad nacional.

Durante el acto, autoridades del ámbito cultural destacaron el respaldo del mandatario para rescatar y fortalecer los espacios museísticos del país, señalando que esta reapertura representa un paso importante en la preservación del patrimonio histórico y cultural dominicano.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, resaltó la integración de unos 35 museos en distintos puntos del territorio nacional, tanto públicos como privados, con el propósito de preservar el patrimonio material e inmaterial del país y facilitar el acceso de estudiantes y ciudadanos a la historia nacional.

Las siete salas renovadas del museo son: Guerra de Abril, La Patria, Los Presidentes, Trujillo: una era de terror, La Guerrilla de Caamaño, la colección de piezas museográficas y El Jardín de Hostos, espacios dedicados a figuras y procesos fundamentales de la historia dominicana.

Luego del corte de cinta, el presidente Abinader recorrió las instalaciones junto al ministro Salcedo, acompañado por el director del museo, José Guerrero Sánchez; el director general de Museos, Carlos Andújar; y el presidente del Voluntariado del museo, Marcial Najri, quienes ofrecieron detalles sobre las áreas intervenidas.

Carlos Andújar agradeció al jefe de Estado por el impulso dado a la revitalización de las instituciones museísticas del país, mientras que José Guerrero Sánchez afirmó que el museo seguirá recibiendo a estudiantes, investigadores y visitantes nacionales y extranjeros con la misión de preservar y difundir los valores históricos que definen a la nación.

Fundado en 1981 e inaugurado en 1982, el Museo Nacional de Historia y Geografía funciona en el antiguo edificio del Liceo Unión Panamericana y desde 2023 lleva oficialmente el nombre del historiador Emilio Cordero Michel, consolidándose como uno de los principales guardianes de la memoria histórica de la República Dominicana.