Voraz incendio destruye ocho viviendas en sector La Joya de Jarabacoa

Jarabacoa.– Un devastador incendio registrado la madrugada de este domingo redujo a cenizas ocho pequeñas viviendas utilizadas como pensiones en el sector La Joya, en Jarabacoa, generando alarma y momentos de angustia entre los residentes de la comunidad.

De acuerdo con informaciones preliminares, el fuego comenzó pasadas las 2:00 de la madrugada y rápidamente se propagó por la zona, afectando las estructuras construidas en el área. Las llamas se mantuvieron activas durante varias horas antes de ser controladas por los organismos de emergencia.

Las autoridades indicaron que, de las ocho viviendas afectadas, solamente dos estaban ocupadas al momento del incendio, lo que evitó que la tragedia dejara consecuencias humanas mayores. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni personas heridas.

El operativo para sofocar el incendio estuvo encabezado por el Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa, que recibió apoyo de unidades de los Bomberos del distrito municipal de Buena Vista, así como del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional.

La rápida intervención de los organismos de socorro permitió evitar que el fuego se extendiera hacia otras viviendas cercanas, en una zona donde las construcciones se encuentran bastante próximas unas de otras.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué originó el siniestro, ya que hasta el momento las causas del incendio no han sido establecidas oficialmente.

Vecinos del sector expresaron preocupación por las pérdidas materiales ocasionadas y destacaron el temor vivido durante la emergencia, mientras observaban cómo las llamas consumían las viviendas en plena madrugada.

El hecho ha generado consternación en la comunidad de La Joya, donde residentes esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y que las familias afectadas puedan recibir apoyo tras perder gran parte de sus pertenencias.

Con información de Fabio Hernández