Voluntariado de Coraasan encabeza entrega de juguetes a niños del Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón 

Santiago, RD.- El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Ing. Andrés Cueto, junto al voluntariado de la institución, “Gotas de Vida”, entregó decenas de juguetes a pacientes del Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, en esta época navideña.

“Estamos entregando juguetes a los niños y niñas que se encuentran en la Unidad de Quemados, Dra. Thelma Rosario, para traerles alegría en medio de las adversidades”, indicó Cueto.

El titular de Coraasan, destacó que este voluntariado, creado recientemente, forma parte de la nueva visión de las políticas de responsabilidad social de la institución, siendo esta la primera de otras iniciativas que en lo adelante se desarrollarán en beneficio de diversos sectores de la sociedad.

Cueto y la directora del hospital, Dra. Alicia Rivas, socializaron sobre los servicios que se ofrecen el centro de salud infantil y los nuevos equipos y áreas que se han modernizado para eficientizar la atención, tales como: el Banco de Piel y Tejidos que es el único del Caribe, la área hospitalaria de clases, para que los niños no pierdan el año escolar, el área para las madres de los pacientes, entre otras.

Por su parte, el encargado de la Unidad de Quemados del pediátrico, Dr. Juan Alexis García, expresó “agradecemos al Voluntariado y al director de general de Coraasan, ingeniero Andrés Cueto, por este gesto que causa un impacto positivo en la sociedad”.

Acompañaron al funcionario, los directores de Planificación y Desarrollo, Ing.Felipe Rodríguez; de Jurídico; Lic. Iván Tejada; el director de Gestión Ambiental, Lic. Marcos Rodríguez; de Gestión Social, Miguel Abreu, miembros del voluntariado de Coraasan y colaboradores de la institución.