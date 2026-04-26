Tuto Tavarez

¡Una corona de Olivo para Johnny!

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En la antigua Grecia y Roma, las coronas de olivo eran premios máximos para los atletas.

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Un símbolo universal de paz, reconciliación y victoria, con raíces en las tradiciones cristianas.

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Por décadas, todo el pueblo dominicano estuvo esperando esta coronación para Johnny Olivo, el humilde muchacho de Gurabo, que hizo historia en el béisbol.

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Y, cuando decimos béisbol, podemos decir, deportes, porque Johnny Olivo sobresalió en diferentes disciplinas deportivas, como el atletismo, el voleibol, tenis de mesa, baloncesto y naturalmente su buque insignia el béisbol, donde pulió el diamante.

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Las hazañas de Johnny Olivo, son más que conocidas y por eso, todo un pueblo no podía estar equivocado, pidiendo que fuera encumbrado a lo más alto del deporte dominicano.

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El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana, que preside Dionisio Guzmán, ha seleccionado a Johnny Olivo para ser exaltado en el ceremonial del 15 de noviembre, en lo que será la versión 60.

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Johnny fue grande en Santiago, en el país y en el extranjero, donde puso a ondear por todo lo alto, la bandera de República Dominicana.

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Desde hace tiempo, hemos clamado porque en Gurabo haya un estadio con el nombre de Johnny Olivo, donde se pueda jugar béisbol amateur, como tienen Tamboril, Navarrete, Villa González, San José de las Matas, Cienfuegos y otros municipios.

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Pero, el techado del Club Mambuiche, que hay que reconocer hizo el hoy embajador en la Santa Sede, Víctor Suárez, lleva el nombre de Johnny Olivo y como decía mi papá: “Algo es algo y peor es nada”.

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Celebramos esta exaltación de Johnny Olivo, quien ocupará el sitial que se ganó con su brazo, en la inmortalidad del deporte dominicano.

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Recientemente, Santiago López Olivo (Chaguito), otro gurabero meritorio, se adelantó al anuncio, pero debe estar celebrando.

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Como celebran este hecho histórico, no solamente la familia de Johnny Olivo, sino todos los guraberos. ¡Enhorabuena!

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SQUEEZE PLAY: Cuando Johnny Olivo lanzaba, el mejor pitcher derecho del mundo amateur, era el cubano José Antonio Huelga, quien tuvo 7-1 en Mundiales, Panamericanos y Centroamericanos, esa única derrota fue a mano de Johnny Olivo, en presencia del comandante Fidel Castro en Cuba 1982, Huelga ganó 2 veces a Estados Unidos en el Mundial de 1970, incluyendo una a Burt Hooton, en Colombia, por lo que Fidel lo bautizó como el “Héroe de Cartagena”. En la pelota cubana tuvo récord de 73-32 y efectividad de 1.50. Murió a los 26 años en un accidente de tránsito y en Santi Espíritu hay un estadio con su nombre y en el frente un monumento a José Antonio Huelga…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Falleció en los Estados Unidos, Samuel Arias, hermano del narrador de baloncesto y médico Cesarín Arias…Samuel jugó para el Club Sameji, nos informa Max Medina…No hay forma de parar los Metros…Estuve el jueves en la Feria del Libro y me dio pena…La gente ya no compra libros…Pero, no es solo aquí, en España se quejan que más del 50 % de los libros, se quedan en los estantes de las librerías…Cuando don Vitelio Mejía dice que sin un nuevo estadio no habrá Serie del Caribe en el país, no es solo él…Recuerden, que Lidom es la suma de los 6 equipos…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ernesto debe seguir como el Che, en su lucha por ayudar los niños con autismo ¡Aló, aló, foke, colgó…Por hoy, out 27.