Santiago será sede de EXCORD 2026, la gran feria nacional del sector construcción

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI) anunció oficialmente la realización de Expo Construcción RD (EXCORD), una importante exhibición comercial de alcance nacional que reunirá a los principales actores del sector construcción del país del 17 al 19 de junio en el Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El evento nace como una plataforma estratégica para conectar constructoras, desarrolladores, suplidores, fabricantes de maquinaria, profesionales del área y público interesado, consolidándose como un espacio clave para impulsar oportunidades de negocio y fortalecer el crecimiento de la industria desde el corazón del Cibao.

El ingeniero Sandy Rodríguez, presidente de APROCOVICI, explicó que EXCORD surge como respuesta a la necesidad de contar con un espacio donde el sector pueda actualizarse, innovar y generar alianzas reales que contribuyan al desarrollo sostenible de la construcción en República Dominicana.

“Nuestro sector evoluciona cada día, y por eso necesitábamos una plataforma donde pudiéramos conectar, actualizarnos y generar oportunidades reales. Expo Construcción RD nace precisamente con ese propósito”, expresó Rodríguez durante el anuncio oficial.

La elección de Santiago como sede responde al dinamismo económico, crecimiento urbano y modernización que experimenta la ciudad, consolidándola como uno de los principales centros de inversión pública y privada del país y el escenario ideal para una feria de esta magnitud.

Por su parte, Mario Bonilla, vicepresidente de APROCOVICI, destacó que EXCORD representa una oportunidad extraordinaria para todos los integrantes del sector, ya que permitirá el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento comercial y la presentación de nuevas soluciones para la industria.

Durante los tres días del evento, el recinto estará dividido en dos grandes áreas: una zona interior para exhibición de productos, servicios, charlas técnicas y paneles especializados; y una zona exterior destinada a la demostración en vivo de maquinarias pesadas y equipos de última tecnología disponibles en el mercado.

La jornada inaugural del miércoles 17 de junio contará con la participación del reconocido empresario Manuel Estrella, cuya presencia reafirma el respaldo del liderazgo empresarial al fortalecimiento del sector construcción. APROCOVICI informó que EXCORD se proyecta como una feria de referencia anual que consolidará a Santiago como epicentro del desarrollo constructivo nacional.