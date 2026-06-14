Abinader pasa balance a proyectos de Santiago junto a líderes comunitarios

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader sostuvo este sábado un encuentro con dirigentes comunitarios de distintos municipios y sectores de Santiago, donde evaluó el avance de las principales obras que ejecuta el Gobierno y escuchó de primera mano las necesidades y propuestas de las comunidades.

Durante la reunión, el mandatario revisó junto a los líderes comunitarios los proyectos relacionados con agua potable, infraestructura vial, educación, salud, deportes y seguridad ciudadana, como parte del seguimiento que realiza su gestión a las inversiones que se desarrollan en la provincia.

Abinader destacó que el encuentro permitió conocer las inquietudes de los representantes comunitarios y realizar una evaluación directa sobre el estado de las obras en ejecución y las prioridades pendientes. Asimismo, calificó la jornada como productiva y reafirmó el compromiso de mantener este tipo de espacios de diálogo de manera periódica.

El jefe de Estado aseguró que su administración continuará trabajando de la mano con las comunidades para identificar necesidades reales y garantizar que las inversiones públicas respondan a las demandas de la población, impulsando así un desarrollo integral en toda la provincia de Santiago.

Como parte de su agenda, el presidente informó que este domingo encabezará un Consejo de Ministros en el Jardín Botánico de Santiago, donde se presentará una actualización de los proyectos gubernamentales en ejecución y se evaluarán las acciones futuras para fortalecer el desarrollo de la provincia.

En materia de agua potable, Abinader anunció que inaugurará la estación de bombeo y la línea de impulsión de Villa Hortensia, así como el tanque de La Trinitaria y la línea de agua potable que beneficiará a los residentes del barrio Las Mercedes y la calle Delio Reyes. Estas obras buscan fortalecer el servicio y ampliar la cobertura en diferentes sectores de Santiago.

El mandatario también dejará inaugurado el techado deportivo del Club Domingo Paulino (CDP), en el sector Los Jardines, una infraestructura destinada a impulsar las actividades deportivas, recreativas y comunitarias. En el encuentro participaron ministros, directores de instituciones gubernamentales, autoridades locales y el director general de CORAASAN, Andrés Cueto, entre otros funcionarios vinculados al desarrollo de la provincia.