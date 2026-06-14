Hamilton rompe la sequía y logra su primera victoria con Ferrari en Barcelona

Bartolo García

Barcelona, España.– Lewis Hamilton volvió a lo más alto de la Fórmula 1 al conquistar el Gran Premio de Barcelona, logrando así su primera victoria como piloto de Ferrari y poniendo fin a una sequía de triunfos que se extendía por más de un año y medio. El siete veces campeón del mundo firmó una actuación dominante respaldada por una estrategia impecable de la escudería italiana.

LA PRIMERA CON FERRARI 🐎🔴



Lewis Hamilton gana el Gran Premio de Barcelona y suma su primer victoria personal desde el GP de Bélgica de 2024 pic.twitter.com/Pz5VuItxxc — De Cero a 100 (@deceroa100mx) June 14, 2026

Con este resultado, Hamilton no solo celebró un histórico estreno victorioso con Ferrari, sino que también recortó diferencias en la lucha por el campeonato, acercándose a 31 puntos del liderato del Mundial en una jornada clave para sus aspiraciones de título.

Día histórico para Lewis Hamilton, al que una estrategia y ritmo brillantes devuelven a lo más alto. – Motor.es / David Moreno

La carrera estuvo marcada por el drama de Kimi Antonelli, quien se vio obligado a abandonar a solo cuatro vueltas del final debido a problemas mecánicos. El joven piloto italiano había protagonizado una destacada actuación y acababa de superar a George Russell cuando su monoplaza lo dejó fuera de competencia.

Otro de los perjudicados de la jornada fue Fernando Alonso, quien nuevamente sufrió inconvenientes de fiabilidad con su Aston Martin y no pudo completar una carrera que había generado grandes expectativas entre la afición española presente en el Circuit de Catalunya.

La séptima prueba del calendario se disputó sobre las 66 vueltas del tradicional trazado catalán de 4.6 kilómetros y 14 curvas, un circuito considerado uno de los mejores bancos de pruebas de la Fórmula 1 por la variedad de desafíos técnicos que presenta para pilotos y equipos.

Mientras tanto, el mexicano Sergio “Checo” Pérez continuó acumulando experiencia junto al equipo Cadillac, debutante esta temporada en la máxima categoría del automovilismo. Aunque los resultados aún no reflejan todo el potencial del proyecto, la escudería considera que el desempeño mostrado en Barcelona ofrece señales positivas de progreso.

Con esta victoria, Hamilton y Ferrari envían un mensaje claro al resto de la parrilla, confirmando que la histórica alianza entre el piloto británico y la escudería italiana comienza a dar resultados. La temporada sigue abierta y el triunfo en Barcelona podría marcar un punto de inflexión en la lucha por el campeonato mundial.