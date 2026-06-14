Francisco Javier García respalda medidas fronterizas y llama a la unidad nacional

Bartolo García

Santo Domingo.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, valoró las recientes medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la seguridad en la frontera con Haití, al considerar que la protección de la soberanía nacional constituye una responsabilidad permanente del Estado dominicano.

García señaló que la situación que atraviesa Haití, marcada por el deterioro de la seguridad y el avance de grupos armados, obliga a la República Dominicana a mantener una vigilancia constante y a fortalecer sus capacidades de control y protección territorial ante los desafíos que enfrenta la región.

“Todo esfuerzo orientado a garantizar la integridad del territorio, la seguridad de los ciudadanos y la defensa de la soberanía nacional debe contar con el respaldo de todos los sectores del país”, expresó el dirigente político, al tiempo que llamó a colocar el interés nacional por encima de las diferencias partidarias.

El también miembro del Comité Político del PLD consideró acertada la decisión de incrementar la presencia militar en la frontera mediante la incorporación de 1,500 nuevos soldados, que se sumarán a los más de 9,500 efectivos que actualmente realizan labores de vigilancia y protección en la zona fronteriza.

Asimismo, destacó el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas en la custodia de los 391 kilómetros de frontera terrestre compartidos entre República Dominicana y Haití, subrayando la importancia de mantener la estabilidad y el orden ante la compleja situación del vecino país.

Francisco Javier García también sostuvo que la comunidad internacional debe asumir una mayor responsabilidad frente a la crisis haitiana, reiterando que República Dominicana no puede enfrentar sola las consecuencias de una problemática que trasciende sus fronteras. Finalmente, llamó a respaldar a las instituciones encargadas de la seguridad nacional y a mantener una visión de Estado para garantizar la defensa de la soberanía y el bienestar de todos los dominicanos.