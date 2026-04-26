Abinader entrega nuevas carreteras en Sajoma para fortalecer producción agrícola y turismo de montaña

Las vías Cruce de Pedregal-La Guázuma y Rincón de Piedra-Carrizal impactarán comunidades clave de la sierra de Santiago y mejorarán la calidad de vida de sus habitantes

Bartolo García

San José de las Matas.– El presidente Luis Abinader, junto al administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, dejó inaugurada este sábado la carretera Cruce de Pedregal-La Guázuma, una importante obra vial destinada a impulsar la producción agrícola, el turismo y la conectividad en la sierra de Santiago.

La vía cuenta con una extensión de 9.8 kilómetros y fue reconstruida con una inversión superior a los RD$872 millones, beneficiando directamente a las comunidades de Pedregal, Los Montones, Carrizal y La Guázuma, en el municipio de San José de las Matas.

La intervención incluyó la construcción y rehabilitación del sistema de drenaje pluvial, aceras, contenes, badenes, cunetas, canaletas, sistemas de contención, sustitución de base, restauración de alcantarillas, asfaltado y señalización vertical y horizontal, garantizando una infraestructura resistente y segura.

Durante el mismo acto, el mandatario dejó inaugurada por mención la carretera Rincón de Piedra-Carrizal, también en San José de las Matas, reconstruida por EGEHID con una inversión de RD$272 millones y una longitud de 3.02 kilómetros.

Este segundo tramo beneficia a las comunidades de Rincón de Piedra y Carrizal, e incluye drenaje pluvial, drenaje francés, drenes profundos, carpeta asfáltica, obras de arte y señalización completa, mejorando considerablemente el acceso y la movilidad en la zona.

El administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, destacó que el presidente Abinader mantiene un firme compromiso con el desarrollo de estas comunidades, asegurando que tanto la institución como la empresa contratista han trabajado bajo altos estándares de calidad para responder a las necesidades de la sierra.

Salazar explicó que construir en esta zona representa un gran desafío por las características del terreno montañoso y la fuerte correntía del agua, por lo que se realizó un esfuerzo especial para garantizar una obra duradera y capaz de resistir las condiciones climáticas.

Por su parte, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, expresó que durante más de 20 años la zona de la sierra fue olvidada, situación que cambió con la llegada del presidente Luis Abinader, quien ha mostrado interés y voluntad de invertir en el desarrollo de estas comunidades.

En representación de los comunitarios, Evelyn Rodríguez agradeció la ejecución de la obra y afirmó que estas carreteras representan mucho más que una vía de acceso, ya que facilitan la producción agrícola, el turismo interno, el acceso a la salud y la educación, además de elevar la calidad de vida de cientos de familias.

La bendición de ambas infraestructuras estuvo a cargo del sacerdote Anderson Fabián Paula, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, quien resaltó la importancia de estas obras para el progreso social y económico de San José de las Matas y toda la sierra de Santiago.