Voluntariado Banreservas lleva alegría navideña a familias de la zona norte

Bartolo García

El Voluntariado Banreservas celebró la Navidad junto a cientos de niños y niñas, hijos de colaboradores del Banco de Reservas de la República Dominicana, durante una emotiva jornada de entrega de juguetes realizada en el Club Banreservas de Santiago de los Caballeros.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, quien compartió con las familias en un ambiente cargado de alegría, cercanía y espíritu navideño.

El encuentro reunió a colaboradores y sus hijos en una celebración que reafirmó el compromiso social de la institución con el bienestar integral de su gente, promoviendo valores como la solidaridad, el amor y la convivencia familiar.

En esta edición, el Voluntariado marcó un hito al entregar alrededor de 1,700 juguetes, una cifra histórica que permitió llevar sonrisas y momentos de esparcimiento a una amplia cantidad de niños de la zona norte del país.

La entrega de juguetes se desarrolló como parte de las acciones sociales que Banreservas impulsa cada año durante la temporada navideña, con el objetivo de compartir esperanza y alegría en fechas tan significativas.

Durante sus palabras, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera resaltó el significado especial de la actividad, subrayando la importancia de celebrar la Navidad en familia y con sentido de servicio.

“Reunirnos hoy es celebrar lo esencial: el nacimiento del Niño Jesús, que marca el inicio de la Navidad y nos convoca a compartir, servir y llenar de sonrisas a quienes más lo necesitan”, expresó la presidenta del Voluntariado.

Destacó además que estas jornadas fortalecen los lazos entre la institución y sus colaboradores, fomentando un ambiente de cercanía y sentido de pertenencia.

La actividad incluyó espacios de recreación y convivencia, donde los niños pudieron disfrutar de un ambiente festivo diseñado para promover la alegría y la integración familiar.

Padres y madres valoraron la iniciativa como un gesto de reconocimiento al esfuerzo de los colaboradores y como una oportunidad para compartir tiempo de calidad con sus hijos en un entorno seguro y acogedor.

El Voluntariado Banreservas reafirmó que continuará desarrollando programas orientados a impactar positivamente a las familias, tanto dentro como fuera de la institución.

Estas acciones forman parte de la visión de responsabilidad social del Banco de Reservas, enfocada en contribuir al desarrollo humano y social de las comunidades donde tiene presencia.

La jornada también sirvió como recordatorio del papel que juegan las empresas en la promoción de valores y en la construcción de una sociedad más solidaria.

Con iniciativas como esta, Banreservas y su Voluntariado consolidan su compromiso de acompañar a sus colaboradores y sus familias, celebrando la Navidad como un tiempo de unión, esperanza y generosidad compartida.