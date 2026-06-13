Hotel Santiago y Ágora Santiago Center impulsan una nueva visión turística para la Ciudad Corazón

Bartolo García

Santiago.– En el marco de Expoturismo 2026, ejecutivos del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, y de Ágora Santiago Center presentaron una propuesta conjunta enfocada en la hospitalidad moderna, el entretenimiento y el desarrollo turístico, resaltando el crecimiento que experimenta la Ciudad Corazón en áreas como turismo de negocios, turismo de salud y experiencias urbanas.

La actividad reunió a representantes del sector turístico, empresarios, autoridades y agencias de viajes nacionales e internacionales, quienes conocieron las facilidades y proyectos que ambas marcas impulsan para fortalecer la oferta turística de Santiago y ampliar su atractivo ante visitantes nacionales y extranjeros.

Durante su intervención, Diana Vallejo, gerente general del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, destacó que la ciudad atraviesa un importante proceso de transformación económica y turística. Señaló que el hotel ha sido diseñado para responder a las exigencias del viajero moderno, ofreciendo estándares internacionales de calidad y una experiencia alineada con el crecimiento de la región.

Por su parte, Cony Taveras, directora comercial de Ágora Santiago Center, afirmó que el complejo busca trascender el concepto tradicional de centro comercial para convertirse en un espacio de entretenimiento, gastronomía y servicios que aporte valor tanto a residentes como a visitantes. “Queremos que cada visita represente una experiencia diferente y memorable”, expresó.

Mientras tanto, Hilda Castillo, directora de Ventas y Mercadeo del hotel, resaltó la participación de representantes de agencias de viajes procedentes de Panamá, Ecuador, Colombia y Guatemala, quienes asistieron a Expoturismo para explorar oportunidades de negocios y promover a Santiago en nuevos mercados internacionales.

Castillo destacó además que el hotel cuenta con 177 habitaciones inspiradas en la identidad cultural santiaguera, así como el exclusivo Cigar Lounge Arturo Fuente, espacio que rinde homenaje a la tradición tabacalera de la ciudad, reconocida internacionalmente como la capital del tabaco premium.

Los ejecutivos coincidieron en que Santiago vive uno de los momentos más importantes de su desarrollo, impulsado por inversiones en infraestructura, turismo de salud, eventos, convenciones y nuevas propuestas de hospitalidad. La presentación formó parte de las actividades de Expoturismo 2026, evento que durante 29 años ha servido como plataforma para promover el potencial turístico y económico de la región Norte.