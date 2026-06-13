Banco BHD lanza Fleximóvil 2026 con atractivas tasas para vehículos nuevos y usados

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco BHD dio inicio a la duodécima edición de Fleximóvil 2026, su tradicional feria de financiamiento de vehículos, que se desarrollará del 11 al 14 de junio en más de 1,000 dealers y concesionarios a nivel nacional, brindando oportunidades especiales para quienes desean adquirir un automóvil nuevo o usado.

Durante esta edición, la entidad financiera ofrece tasas desde 8.95 % para vehículos nuevos, tanto personales como comerciales, y desde 13.25 % para vehículos usados, facilitando el acceso a soluciones de movilidad para familias, profesionales y empresas.

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de la Unidad de Negocios de Alto Valor del Banco BHD, destacó que Fleximóvil se ha consolidado como una plataforma que permite a los clientes alcanzar sus metas personales y empresariales mediante condiciones financieras competitivas y accesibles.

Josefina González

Como parte de los beneficios adicionales, los compradores que adquieran pólizas a través de MAPFRE BHD Seguros podrán recibir bonos de combustible y artículos promocionales, sujetos a los términos y condiciones establecidos para la feria.

Por su parte, Freddy Simó, vicepresidente de Ventas Directas del Banco BHD, explicó que los clientes contarán con orientación personalizada durante todo el proceso, permitiéndoles seleccionar la alternativa de financiamiento que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad financiera.

Las personas interesadas pueden visitar el concesionario de su preferencia, solicitar una cotización y completar su solicitud a través de cualquiera de las sucursales del banco o mediante los canales digitales habilitados. Además, durante Fleximóvil 2026 se desarrollarán diversas actividades especiales junto a dealers y concesionarios participantes en todo el territorio nacional.