Abinader impulsa salud, educación y movilidad con importantes avances en Santiago

Bartolo García

Santiago.– El presidente Luis Abinader desarrolló este viernes una intensa jornada de trabajo en Santiago, marcada por la entrega de obras de salud, importantes anuncios en materia educativa y la supervisión de proyectos de infraestructura que buscan transformar la calidad de vida de miles de ciudadanos en la provincia.

Como parte de su agenda, el mandatario encabezó la inauguración del remozado Hospital Periférico Monte Adentro Dr. Antonio Trueba, una obra que incluye una moderna área de Emergencia y nuevos equipos médicos destinados a fortalecer la atención sanitaria en esa comunidad y zonas cercanas.

Durante el acto, Abinader destacó que este centro forma parte del proceso de fortalecimiento de la Red Pública de Salud impulsado por su gestión. Informó que ya han sido intervenidos 113 de los 200 hospitales y centros de atención de segundo y tercer nivel contemplados en el plan nacional de modernización hospitalaria. “De ahora en adelante en Monte Adentro habrá mejor salud”, expresó el gobernante.

La jornada continuó con un encuentro-almuerzo junto a estudiantes de distintos politécnicos y centros educativos de Santiago, donde anunció una medida orientada a facilitar el acceso a la educación superior. El mandatario informó que instruyó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) a iniciar la evaluación de solicitudes de becas desde quinto de bachillerato.

Según explicó, esta iniciativa permitirá que los estudiantes puedan conocer con anticipación si califican para una beca universitaria, evitando perder un año académico al concluir la secundaria. Durante la actividad, el presidente también entregó computadoras portátiles a los jóvenes participantes y escuchó inquietudes relacionadas con educación, empleo, tecnología y oportunidades de desarrollo.

Posteriormente, Abinader realizó un recorrido de supervisión por los trabajos del Monorriel de Santiago, acompañado por el director ejecutivo de FITRAM, Jhael Isa Tavárez, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Allí verificó los avances de una de las obras de movilidad más importantes que se construyen actualmente en el país.

Las autoridades informaron que el proyecto registra un 92.6 % de ejecución, con la obra civil programada para concluir en agosto de este año. Asimismo, se prevé que durante el último trimestre de 2026 comiencen las pruebas dinámicas de circulación de los trenes, mientras que para diciembre se espera la llegada de nuevas unidades que permitirán iniciar la denominada “marcha en blanco”.

El presidente también visitó los talleres operativos y la estación soterrada ubicada en el área monumental de Santiago, una infraestructura diseñada para preservar el entorno visual del Monumento a los Héroes de la Restauración y del Gran Teatro del Cibao. Con estas acciones, el Gobierno reafirma su apuesta por fortalecer la salud pública, ampliar las oportunidades educativas y modernizar el sistema de transporte de la ciudad corazón.