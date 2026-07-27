República Dominicana escala al quinto puesto con 13 preseas en Santo Domingo 2026

Bartolo García

República Dominicana continúa dejando su huella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al finalizar la jornada de este domingo en la quinta posición del medallero general. La representación anfitriona acumula 13 medallas: tres de oro, dos de plata y ocho de bronce, luego de incrementar significativamente su cosecha durante el segundo día de competencias.

La delegación dominicana consiguió ocho preseas solamente durante la jornada del domingo 26 de julio, superando las cinco obtenidas el sábado. Las disciplinas de combate volvieron a desempeñar un papel determinante, especialmente el judo y el taekwondo, que aportaron seis de los podios alcanzados durante el día.

Ana Rosa, ganadora del oro para República Dominicana (Foto cortesía Santo Domingo 2026)



En judo, Esmeralda Damiano conquistó la medalla de oro en la categoría de -70 kilogramos femenino, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la representación nacional. Maikor Louis, en -73 kg masculino, y Creymarlin Valdez, en -63 kg femenino, también subieron al podio al obtener sendas medallas de bronce.

El taekwondo produjo otra jornada destacada para el país. Wilfrido de la Cruz consiguió la tercera medalla de oro de República Dominicana, tras imponerse en la división de -54 kilogramos masculino. Cristofer Reyes, en -58 kg, y Nahomy Víctor, en -53 kg femenino, completaron la participación destacada de esta disciplina con dos preseas de bronce.

De la Cruz destacó el respaldo recibido por parte del público dominicano y aseguró que había asumido el compromiso de alcanzar el máximo lugar del podio. El atleta afirmó que utilizó la presión a su favor y cumplió la promesa realizada a sus entrenadores de conquistar el oro, agradeciendo además el apoyo recibido durante la competencia.

El esquí acuático también contribuyó a aumentar el medallero nacional gracias a Francesca Pigozzi, quien conquistó dos medallas de bronce, una en la modalidad de saltos y otra en figuras. De esta manera, la representación dominicana logró sumar preseas más allá de las disciplinas de combate y mantener su avance en la clasificación.

El judo se mantiene como la principal fuente de medallas para República Dominicana en este inicio de los Juegos. Además de los resultados del domingo, Estefanía Soriano obtuvo plata en -48 kg, mientras Diego García (-60 kg) y Josefa Samantha (-52 kg) figuran entre los atletas que han aportado medallas de bronce a la cosecha nacional.

Con estos resultados, República Dominicana ocupa el quinto lugar del medallero, detrás de México, que encabeza con 43 preseas y 16 oros; Colombia, con 19 medallas y seis doradas; Cuba, con 14 y seis oros, y Venezuela, con 17 preseas y cuatro títulos. El desempeño mantiene a la delegación quisqueyana entre las principales representaciones de la justa regional, con expectativas de continuar aumentando su cosecha en las próximas jornadas.