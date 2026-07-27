Arajet celebra el Día del Padre con experiencia familiar en el béisbol de Grandes Ligas

Bartolo García

Arajet celebró el Día del Padre con una iniciativa especial que permitió al dominicano César Alcántara viajar junto a sus dos hijos a Miami para presenciar el encuentro entre los Miami Marlins y los San Diego Padres, como parte de una promoción desarrollada por la aerolínea a través de sus plataformas digitales.

La experiencia fue posible gracias a la alianza estratégica entre Arajet y los Miami Marlins, mediante la cual la compañía aérea busca crear nuevas experiencias para sus pasajeros y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia de la República Dominicana en uno de sus principales mercados internacionales.

El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco, explicó que este tipo de iniciativas procura generar valor para los viajeros y reforzar los vínculos de la empresa con el país. Destacó que la promoción permitió celebrar a los padres dominicanos mediante una experiencia familiar vinculada al béisbol, deporte de gran tradición y arraigo en República Dominicana.

Además de premiar a la familia ganadora, la jornada formó parte de las acciones dirigidas a promover internacionalmente a República Dominicana como destino turístico en Estados Unidos. La alianza con la organización de Grandes Ligas busca aprovechar el alcance del béisbol para mostrar los atractivos del país y su creciente conectividad aérea.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a elementos de la cultura dominicana en el área Beach Club del LoanDepot Park. Allí fueron entregados obsequios representativos de República Dominicana, en una actividad orientada también a actores vinculados con la industria turística estadounidense.

La programación especial incluyó además la participación del reconocido periodista deportivo Fernando Palomo, de ESPN, quien realizó el lanzamiento de la primera bola. Su presencia se sumó a las actividades preparadas alrededor del partido y de la promoción de la cultura y el turismo dominicanos.

Con esta iniciativa, Arajet continúa apostando por alianzas internacionales que combinan aviación, turismo, deporte y experiencias para sus pasajeros. La compañía, que inició operaciones en 2022, conecta actualmente a República Dominicana con diferentes destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe mediante su flota de aeronaves Boeing 737 MAX.