Asociación Cibao premia a dos clientes con exclusiva experiencia en Madrid

Allan-El Hache Ramírez y Lillibeth Poline González resultaron ganadores de la promoción desarrollada junto a Visa y viajarán con acompañantes para vivir de cerca la experiencia Visa Cash App Racing Bulls

Bartolo García

Asociación Cibao anunció a los ganadores de su promoción “Siente la velocidad en Madrid”, una iniciativa desarrollada en alianza con Visa para reconocer la fidelidad de sus clientes y ofrecerles experiencias vinculadas con sus intereses. Los seleccionados tendrán la oportunidad de viajar a la capital española durante el próximo mes de septiembre.

Los ganadores son Allan-El Hache Ramírez y Lillibeth Poline González, quienes podrán viajar cada uno con un acompañante para disfrutar de una experiencia exclusiva relacionada con el equipo Visa Cash App Racing Bulls en Madrid, España.

La promoción estuvo vigente del 15 de abril al 30 de junio de 2026 y estuvo dirigida a los clientes de Asociación Cibao titulares de tarjetas Gold, Platinum e Infinite. La dinámica ofrecía la posibilidad de ganar uno de los dos viajes dobles disponibles para acercarse al mundo del automovilismo internacional.

Marjorie Benoit, segunda vicepresidenta de Publicidad y Promoción de Asociación Cibao, explicó que la entidad trabaja constantemente en iniciativas que generen valor y reconozcan la confianza y lealtad de sus clientes. Señaló que estas acciones buscan fortalecer una relación basada en la cercanía y el conocimiento de sus expectativas.

Por su parte, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, destacó el valor de crear momentos que conecten con las pasiones de los consumidores. Visa resaltó que continuará respaldando propuestas capaces de convertir experiencias especiales en recuerdos memorables, fortaleciendo al mismo tiempo la relación con sus clientes y aliados.

La iniciativa responde a una tendencia en el sector financiero en la que los consumidores demandan beneficios diferenciados y experiencias personalizadas que trasciendan los servicios bancarios tradicionales. En ese contexto, las alianzas entre entidades financieras y marcas internacionales permiten ampliar las ventajas disponibles para los tarjetahabientes.

Con “Siente la velocidad en Madrid”, Asociación Cibao y Visa reafirman su compromiso de desarrollar propuestas innovadoras y relevantes para sus clientes, combinando beneficios financieros con experiencias exclusivas. Los dos ganadores vivirán en septiembre una jornada especialmente diseñada para acercarlos al equipo Visa Cash App Racing Bulls y al ambiente del automovilismo en Madrid.