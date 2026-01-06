Voluntariado Banreservas llena de alegría el Día de Reyes con entrega de juguetes

El Voluntariado celebró el Día de Reyes junto a cientos de niños, hijos de colaboradores del Banco de Reservas, durante una jornada de entrega de juguetes realizada en las instalaciones del Club Banreservas Santo Domingo.

En esta ocasión, fueron entregados miles de juguetes, llevando alegría a los niños participantes como parte de las acciones sociales que la entidad impulsa durante esta temporada. Esta jornada se suma a otras entregas similares realizadas durante la temporada navideña en distintas regiones del país, entre las que se destaca la realizada en Santiago el 23 de diciembre por su gran alcance e impacto.

La iniciativa, impulsada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, reunió a las familias en un espacio de encuentro que reafirma el compromiso de la institución con el bienestar y la cercanía hacia su gente.

La doctora Quijano de Aguilera destacó que estas jornadas representan una oportunidad para compartir, servir y llevar sonrisas a quienes más lo necesitan. “A través de estas acciones buscamos generar experiencias que promuevan la convivencia, la cercanía y los valores”, expresó.

Las jornadas se enmarcan en los esfuerzos permanentes del Voluntariado Banreservas por acompañar a las familias y fomentar espacios de encuentro y bienestar.