Voluntariado Banreservas lanza convocatoria a la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra

Santo Domingo.- Con el lema “Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños”, el Voluntariado Banreservas anunció la apertura de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, una iniciativa que promueve la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de 6 a 14 años, inspirándolos a representar la magia y la alegría de la Navidad dominicana.

Las obras podrán entregarse del 5 de noviembre al 12 de diciembre, en formato 8.5 x 11 pulgadas, en cualquiera de las oficinas de Banreservas a nivel nacional, así como en el Centro Cultural Banreservas y en Bellas Artes. Este año, el concurso vuelve a incluir la participación de los niños de la diáspora, quienes podrán enviar sus pinturas a las oficinas de representación del banco en Nueva York, Miami y Madrid.

La doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, expresó que han decidido relanzar el concurso de pintura Nidia Serra, con la pasión y el entusiasmo que le caracteriza.

“Estamos seguros de que por medio de este concurso muchas familias se unirán alrededor de las imágenes que pintarán sus miembros más pequeños de edad, estimulando así la creatividad, imaginación, ternura, ilusión, amor, sentimientos y emociones, que tenemos el compromiso de reforzar como vía de alcanzar una generación formada en valores”, afirmó la doctora Quijano.

Asimismo, la doctora Quijano resaltó que, con mucha satisfacción y llenos de la fe en el Señor Jesucristo, nacido en esta época, presentan y celebran esta campaña que rescata y despierta el espíritu de la Navidad en cada uno de nosotros.

Las obras deben realizarse en cartulina u otro papel de dibujo, utilizando crayolas, lápices de colores, témperas, acuarelas, óleo, acrílica o técnicas mixtas sobre papel.

Dependiendo de la categoría, los premios incluyen computadoras portátiles, tabletas, kits de pintura y premios en efectivo de hasta RD$20,000. Además, se otorgarán becas para clases de pintura en el Centro de Arte Nidia Serra y 20 menciones honoríficas.

Para la diáspora, habrá un premio de US$300 para la pintura ganadora enviada desde Estados Unidos y un premio de €250 para la ganadora procedente de España.

Para conocer más detalles sobre los premios por categoría y las bases del concurso, el Voluntariado Banreservas invita a los interesados a ingresar al portal web educlicbanreservas.com.do.

El anuncio fue realizado durante un evento celebrado en la Galería Nacional de Bellas Artes, que contó con la presencia del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; la artista plástica Elsa Núñez; Marinella Sallent Abreu, directora general de Bellas Artes; y Nancy de Menicucci, directora del Centro de Arte Nidia Serra.

La actividad reunió a representantes del sector cultural, educativo y artístico del país, así como a ejecutivos del Voluntariado Banreservas y del Banco de Reservas.